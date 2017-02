Povedeme Rusko k zodpovědnosti, řekl Pence. Státy NATO ale musí dát víc na obranu

"Slib nést společně zátěž mnozí až příliš dlouho nenaplňovali, což podkopává samotné základy naší aliance," je přesvědčen Pence. Řada spojenců, včetně některých členských zemí, které patří k největším, podle něj dodnes jasně neukázala, jak své závazky naplní.

Americký viceprezident připomněl závazek 28 členských zemí NATO z roku 2014 zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatím to podle něj plní jen Spojené státy a čtyři další členské země. Nyní je potřeba, aby tak učinily i ty ostatní.

"Řeknu to jasně: Prezident Spojených států očekává, že naši spojenci budou držet slovo, a že naplní tento závazek. A pro většinu to znamená, že přišel čas dělat víc," prohlásil Pence. Jen silná aliance se podle něj dokáže postavit tomu, co ji ohrožuje.

"Mír přichází jen skrze sílu," vyjádřil Pence pohled nové americké administrativy. "Mohu vás ujistit, že pod vedením prezidenta Trumpa budou Spojené státy silné, silnější než kdy dříve," poznamenal také a dodal, že Washington už nyní chystá posílení armády.

Pence dnes do Mnichova přivezl i další vzkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž evropské spojence ubezpečil o podpoře Severoatlantické aliance. Spojené státy podle něj vždy zůstanou s Evropou. Americký viceprezident poznamenal, že spojenectví Evropy a Spojených států má tradici mnoha desetiletí a je založeno na společných hodnotách jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a vláda práva.

Pence dnes také prohlásil, že Spojené státy povedou Rusko k zodpovědnosti i v době, kdy se snaží s Moskvou najít společnou řeč. Za Trumpovy vlády také Spojené státy nikdy nedovolí, aby Írán získal jadernou zbraň. "Svět je nyní nebezpečnější, než kdykoliv od pádu komunismu," vyjádřil své přesvědčení. Vedle Íránu označil za nebezpečnou Severní Koreu nebo islámský terorismus.

Německo udělá vše pro to, aby zvýšilo výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), jak se k tomu zavázalo, řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní je dobré fungování Severoatlantické aliance v zájmu Německa, Evropské unie i Spojených států.

"Cítíme se tímto cílem zavázáni," prohlásila dnes Merkelová k několik let starému závazku. "Uděláme vše pro to, abychom ho naplnili," přislíbila také. Německo zatím na obranu dává asi 1,2 procenta HDP.

Merkelová se dnes vyslovila pro zlepšení evropské spolupráce na obranném poli a posílení evropské obranyschopnosti. Evropská obrana ale podle ní nemůže být alternativou k NATO, musí se do něj začlenit.

Kancléřka také zdůraznila, že se evropské země ani dnes neobejdou bez vojenské podpory Spojených států, například v boji proti islámskému terorismu. K jeho poražení je podle ní také důležité, že jsou do boje zapojeny muslimské země. Očekává přitom, že muslimské náboženské autority budou jasně dávat najevo, že se distancují od terorismu.

Ve svém projevu se šéfka německé vlády dotkla i vztahu s Ruskem, který ani léta po skončení studené války nepovažuje za stabilní a spolehlivý. Bude se snažit, aby se to změnilo.