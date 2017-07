Právo a spravedlnost otevírá cestu k polexitu, říká polský novinář Alexander Kaczorowski | E15.cz

O co Právu a spravedlnosti vlastně jde?

Politici vládnoucí strany páchají atentát na ústavu. Prostě ruší demokratická pravidla a samotný systém. Polsko teď po schválení toho zákona nebude demokratickým státem. Nebudou tady svobodné volby. Pokud budou za dva roky, tak nebudou uznané demokratickým společenstvím atd., takže to může skončit tím, že Polsko nebude nakonec členem Evropské unie.

Vláda Práva a spravedlnosti vlastně otevřela dvířka na cestu, která může skončit polexitem – odstoupením nebo v horším případě vyloučením Polska z Evropské unie.

Takže myslíte, že to vážně může skončit až vyloučením Polska z EU?

Oni skutečně potřebovali dostat ty soudy pod vládu jedné strany a nemohli ustoupit Evropské unii. Nejde ani tak o příští volby, které sice chtějí vyhrát na sto procent, ale tady jde o to, že oni ty soudy kontrolovat musí. V opačném případě může nastat situace, kdy po prohraných volbách by šla spousta politiků za mříže. Do vězení by možná mohl jít i prezident Andrzej Duda a předseda vládní strany PiS Jarosław Kaczyński.

Oni vlastně každý den své vlády vystupují proti zákonům a ústavě, takže jsou nyní v situaci, kdy musí kontrolovat soudy, protože jinak to pro ně dopadne špatně.

Co jim tedy ještě zbývá? Kontrolují veřejnoprávní média, legislativu i exekutivu.

Soudy jsou vlastně poslední instituce, které nemají pod kontrolou, a proto to teď potřebují tak rychle dotáhnout do konce. Ve veřejnoprávních médiích, která jsou nyní státní, se zbavili se veškerých lidí schopných a ochotných proti nim vystoupit a nahradili je propagandisty strany.

Dá se proti tomu teď vlastně vůbec nějak zakročit?

Samozřejmě budeme mít stále větší davy na ulicích. Co jiného můžeme dělat? Když vláda prostě chce něco prosadit a řekne, že neustoupí, tak co máme udělat?

Poslanci vládní strany tam teď za půl hodiny smetly ze stolu 1300 návrhů opozičních politiků. Oni se lidem vlastně jen smějí.

Jakou má vláda v současnosti podporu?

Dnes jsem viděl průzkum, ze kterého vzešlo, že většina Poláků, padesát dva procent, je proti této vládě. Stejně má ale Právo a Spravedlnost v průzkumech pořád nějakých 38 procent, stále je to nejsilnější strana v Polsku. Kdyby necítili tu podporu občanů, tak si prostě takové kroky nedovolí.

Prezident Duda pohrozil, že bude zákon vetovat. Může k tomu dojít nebo to jsou plané řeči?

Prezident Duda to vetovat nebude, on je vlastně taková Kaczyńského loutka. Není to žádný Kováč, který se na Slovensku postavil Mečiarovi nebo Kiska, který se v současnosti staví proti Ficovi. Náš prezident je spíše jako ten maďarský, u kterého si já ani nepamatuji, jak se jmenuje. Dělá vše, co mu Orbán řekne, a to je i případ polského prezidenta. Nemůžeme počítat s tím, že by vystoupil proti své vlastní straně. Ti protestující tam samozřejmě píšou „Duda nepodepisuj!“, ale jako to je spíš taková zoufalost.

Znamenalo by pro Kaczyńského veto velké komplikace?

Pokud by to prezident vetoval, tak pak potřebujete v parlamentu tři pětiny hlasů a to oni nemají. Na druhou stranu je tam skupina takových těch podivných poslanců. Možná by se jim to podařilo, možná ne. Každopádně by s tím měli alespoň nějaký problém.