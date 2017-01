Předsedou Evropského parlamentu je lidovec Antonio Tajani, socialisté vyklízejí pozice

Třiašedesátiletý Tajani má za sebou dlouhou politickou kariéru. V mládí byl členem radikální monarchistické strany, sympatie k Savojským mu zůstaly i po odchodu ze strany. Před vstupem do politiky vystudoval právo a pracoval jako novinář. V politice začínal na začátku 90. let v pravicové formaci Forza Italia po boku Silvia Berlusconiho, chvíli působil jako mluvčí jeho vlády. Na začátku tisíciletí se neúspěšně pokoušel o zvolení do funkce starosty Říma. Dlouhodobě působí v evropské politice. Europoslancem se stal v roce 1994, v letech 2008 až 2014 byl v Barrosově komisích komisařem pro průmysl a podnikání a následně pro dopravu.