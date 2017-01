Přes milion Britů podepsal petici proti Trumpově návštěvě. Mayová ji ale nezruší

Vláda britské premiérky Theresy Mayové je proti zrušení plánované letošní návštěvy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to navzdory petici, kterou již podepsal milion Britů.

Občanům Spojeného království, kteří dokument podepsali, vadí, že Trump 27. ledna vydal nařízení, jímž s okamžitou platností dočasně pozastavil program USA pro přijímání uprchlíků a dočasně zakázal vstup občanům z několika převážně muslimských zemí. Podle zdroje z premiérčina úřadu by však zrušení Trumpovy návštěvy Británie bylo populistickým gestem, které by narušilo vztahy mezi oběma zeměmi, píše zpravodajský web BBC.

Exekutivní příkaz o přísnějším prověřování imigrantů, který podepsal nový americký prezident, pozastavuje na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků a do odvolání zakazuje vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA lidem z Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem.

Britů i jiných cizinců, kteří mají dvojí občanství a jedním z nich je občanství jedné ze sedmi jmenovaných zemí, se podle pozdějšího výkladu Trumpovy administrativy zákaz týkat nebude. Navzdory tomu ale nařízení popudilo mnoho občanů Spojeného království, píše deník The Sun.

Petici proti návštěvě Trumpa od soboty podepsal do dnešního dopoledne víc než milion lidí, přičemž k tomu, aby se podnětem zabýval parlament, stačí 100 tisíc podpisů. Kancelář Mayové se však nechala slyšet, že by zrušení návštěvy bylo "populistickým gestem" s tím, že "Amerika je důležitým spojencem Británie, a je nutné myslet dopředu".

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn naopak řekl, že Mayová zklame Brity, pokud návštěvu nového amerického prezidenta neodloží a neodsoudí Trumpovo páteční rozhodnutí.

Proti návštěvě se postavil i lídr liberálních demokratů Tim Farron s tím, že "Trumpova návštěva Británie by měla být odložena do zrušení tohoto ostudného zákona". Podobný názor vyjádřili i starosta Londýna Sadiq Khan a zahraničněpolitický expert skotských nacionalistů Alex Salmond. Buckinghamský palác záležitost odmítl komentovat, píše BBC.

Trumpova plánovaná návštěva Británie byla ohlášena, když Mayová v pátek navštívila Bílý dům. Žádné konkrétní datum ale zatím stanoveno nebylo.