Přestaňte podporovat nepřátele Západu, vyzval ve Varšavě Trump Rusko | E15.cz

Trump dnes ve svém projevu ve Varšavě vyzval Rusko, aby přestalo podporovat nepřátele Západu a režimy nepřátelské vůči západním hodnotám a aby se zapojilo do obrany celé civilizace. Americký prezident zdůraznil, že vedle terorismu čelí západní svět i dalším hrozbám v podobě propagandy, finančních zločinů a kybernetických útoků.

Americký prezident zároveň zopakoval, že všechny členské státy musí plnit své finanční závazky vůči alianci. Zároveň ujistil, že Spojené státy věří v pátý článek alianční smlouvy o tom, že útok na jeden členský stát NATO je útokem na všechny.



Trump ocenil Polsko za to, že jako jeden z mála členů Severoatlantické aliance odvádí na obranu dohodnutá dvě procenta výkonu ekonomiky. Dodal, že tvrdý postoj Washingtonu vůči těmto závazkům se již projevil v tom, že na společnou obranu přitékají nově miliardy dolarů, které by státy bez tlaku ze strany USA na armádu nevydaly.

Americký prezident vyjádřil odhodlání Spojených států "udržet mír a bezpečí ve střední Evropě" i hovořil o "destabilizující roli" Ruska. "Silné spojenectví s Polskem a NATO" je podle něj klíčovým prvkem pro to, aby nevypukly konflikty, ani zničující válka mezi velmocemi.

Mluvčí ruského prezidenta již na Trumpovo vyjádření ohledně Ruska reagoval odmítavě. Trump a Putin se mají sejít v pátek k bilaterálnímu rozhovoru na okraj summitu skupiny G20 v Hamburku.

Trump v odpovědi na jeden z dotazů připustil, že se Rusko vměšovalo do loňských amerických prezidentských voleb, nicméně to podle jeho názoru možná dělaly i "jiné státy", žádné ale nejmenoval. "Nikdo to skutečně s jistotou neví," relativizoval opět celou záležitost, kterou se odpůrci snaží zpochybnit jeho vítězství v loňských volbách.



Trump ale neodpověděl jednoznačně na otázku, zda poskytl záruky, že američtí vojáci v Polsku setrvají, dokud nepomine hrozba z Ruska. "Budeme pokračovat (ve vojenské přítomnosti), ale o zárukách jsme nehovořili," řekl.

"Není pochyb, že přítomnost sil USA a NATO v Polsku je plně opodstatněná," zdůraznil v odpovědi na stejný dotaz polský prezident Andrzej Duda, který avizoval, že usiluje o stálou přítomnost amerických sil v zemi. Dodal, že v jednáních na toto téma by měl pokračovat za rok v Bílém domě.

Americký prezident také uvedl, že doufá v další dodávky amerického zemního plynu do Polska, i když cena se může zvýšit. Polsko na počátku června obdrželo jako první země z východní a severní Evropy dodávku amerického plynu z břidlicových ložisek a usiluje o dlouhodobější dodávky, které mají zemi pomoci snížit závislost na ruském plynu.



"Sedíme na obrovském množství energie, nyní vyvážíme energii. Kdykoliv budete potřebovat energii, prostě nám zavolejte," řekl Trump. Snažil se povzbudit i další země v regionu k odběru amerického plynu a slíbil, že Spojené státy nepoužijí nikdy energii jako donucovací prostředek a nepovolí ani jiným zemím, aby tak činily.



Varšava doufá, že návštěva Trumpa vydláždí cestu pro další dodávky plynu ze Spojených států. Prezident Duda v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas prohlásil, že by byl rád, kdyby se podařilo uzavřít dlouhodobou dohodu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA. Polsko již dříve uvedlo, že nechce prodloužit svoji dlouhodobou dohodu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem, která má vypršet v roce 2022.



Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski soukromé televizní stanici TVN24 řekl, že je nyní na americké straně, aby rozhodla o dalších dodávkách LNG do Polska. "Jeden tanker dorazil a ukázali jsme, že je to možné. Nyní vše závisí na americké straně, zda nabídne smlouvu, která bude pro Polsko komerčně výhodná," řekl Waszczykowski.

Polsko také doufá, že by se mohlo stát centrem pro dodávky amerického plynu pro region a má ambici v budoucnosti plyn dále prodávat, zvláště na Ukrajinu, ale také do jižní Evropy. Po dokončení výstavby plynovodu z Norska a rozšíření LNG terminálu by země měla být schopná dovážet více plynu, než spotřebuje, napsala agentura Reuters.



První tanker s LNG dorazil do terminálu u polského Svinoústí na počátku června. Koncem června dostala první dodávku amerického LNG také Liutva.

Trump na tiskové konferenci po setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou mimo jiné rovněž označil raketové testy Severní Koreje za "hanebné" jednání a řekl, že USA kvůli tomu zvažují "velmi přísné věci". Trump se v polské metropoli účastní vrcholné schůzky 12 zemí střední a východní Evropy, než odletí do Hamburku na summit skupiny velkých ekonomik G20.

Americký prezident již dlouhodobě kritizuje skutečnost, že 23 z 28 členů NATO stále neplní dohodnutý závazek dávat ročně dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Mezi těmito hříšníky je i Česká republika. Závazek plní jen Polsko, USA, Británie, Řecko a Estonsko.

V Polsku je asi pět tisíc amerických vojáků z tankové brigády, kteří mají spolu se čtyřmi prapory Severoatlantické aliance uklidnit spojence na východním křídle NATO, znepokojené ruskou anexí Krymu a ruským počínáním na Ukrajině, kde si konflikt mezi vládními vojsky a Ruskem podporovanými separatisty vyžádal od dubna 2014 na deset tisíc obětí.

