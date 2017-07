Prominenti Asadova syrského režimu jezdí do Česka za odpočinkem. Někteří jsou i na sankčním seznamu | E15.cz

Do Česka za dobu trvání války v Sýrii přijela na zotavenou, na léčení i na oficiální návštěvu řada blízkých spolupracovníků Bašára Asada. Píše o tom server Hlídací pes.org. Branou jim je české velvyslanectví v Damašku. Pro obyčejné Syřany je konzulární odbor české ambasády v Damašku uzavřený. Všichni řadový zájemci o cestu do ČR musejí odjet o vízum zažádat na konzulární pracoviště, jež bylo z bezpečnostních důvodů přesunuto do libanonského Bejrútu.

Někteří však mají nárok na výjimku. Tu uděluje česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi – umožňuje jednodušší proces (žadatel například nemusí doložit všechny potřebné doklady) a žádost o vízum přímo v Damašku. Tyto výjimky se týkají především syrských politiků, diplomatů a spolupracovníků stávajícího autokratického vládce Sýrie Bašára Asada.

Přes tři sta víz z Damašku

„V letech 2013 až 2017 vydal Zastupitelský úřad ČR v Damašku 309 schengenských víz,“ odpověděl na dotaz HlídacíPes.org tiskový odbor ministerstva zahraničí. Z toho víz s omezenou územní platností jen na území České republiky bylo ve stejném období 95. (V Bejrútu bylo za rok 2016 uděleno syrským občanům 507 schengenských víz).

O faktickém udělení víz do celého schengenského prostoru i jen do Česka se rozhoduje v Praze, slovo velvyslankyně Evy Filipi má však v Černínském paláci velkou váhu. „Velvyslankyně má pravomoc přijímat žádosti o krátkodobá schengenská víza ve výjimečných situacích, například z humanitárních důvodů. Výjimka se uplatňuje pouze k možnosti podání žádosti o vízum, nikoliv k udělení víza,“ upřesňuje ministerstvo.

Zajímavá jsou však jména Syřanů, kteří „na výjimku“ do Česka za dobu syrské občanské války přicestovali. I když oficiálně ministerstvo zahraničí odmítá jakákoli jména komentovat, redakce HlídacíPes.org seznam některých jmen získala.

Luna Al Chebelová – mediální poradkyně syrského prezidenta spolu s manželem Muhamadem Ammar Saatim

Nour Jabali a Mariam Ghaithová – v ČR byli na léčení na žádost syrského diplomatického protokolu

Rana Obied – zástupce ředitele Asadova prezidentského protokolu

Mouhammad Hussein – zaměstnanec MZV Sýrie, návštěva syrské ambasády v ČR

Abdulrahman Hassoun – syn syrského velkého muftího

Daad Daghman a Issam Khairbaik – prominenti režimu, na léčení v ČR

V roce 2014 měla být v Česku podle důvěryhodných diplomatických zdrojů – i díky výjimce velvyslankyně Filipi – Buthajna Shaabanová, od roku 2008 politická a mediální poradkyně Bašára Asada. Ta je už od června 2012 na sankčním seznamu EU. „MZV ani naše ambasáda v Damašku s ohledem na zákonnou povinnost ochrany osobních údajů vízových žadatelů není oprávněna poskytovat bližší informace,“ reagovala mluvčí Irena Valentová za ministerstvo zahraničí na žádost o potvrzení alespoň některých jmen.

I když jsou víza „na výjimku“ letitou praxí, teprve na 20. prosince 2016 ministr zahraničí Lubomír Zaorálek nařídil, aby velvyslanectví v Damašku (a také v Bagdádu) pravidelně do Prahy zasílala přehled o udělených výjimkách. Podle ministerstva zahraničí „s ohledem na bezpečnostní situaci ve vztahu k celoevropské migrační situaci a eskalaci konfliktu mimo jiné na území Sýrie.“

Zájmy Česka, EU, USA…

To, že by prominenti Asadova režimu, dokonce ti figurující na sankčním seznamu EU mohli přicestovat do Česka, ministerstvo zahraničí nechce blíže komentovat. „Co se týká udělení schengenského víza pro žadatele uvedené na sankčním seznamu EU, je možné ho udělit pouze po souhlasu všech členských států schengenské zóny. I zde ale platí, že s ohledem na zákonnou povinnost osobních údajů nelze tento seznam poskytnout,“ odpověděla za ministerstvo mluvčí Irena Valentová.

„Teoreticky je možné, že přijel i někdo na sankčním seznamu EU, pokud by šlo o oficiální syrskou delegaci. Postupovalo by se ale striktně po dohodě s partnery v EU a na základě nějakého konkrétního zájmu,“ říká seniorní český diplomat, který si s ohledem na citlivost tématu nepřál být jmenován. Během posledních pěti let přicestovaly podle ministerstva zahraničí do Česka dvě oficiální syrské delegace. Naopak do Sýrie za posledních pět let cestovaly tři delegace české.

Česká republika si od svých diplomatických aktivit v Sýrii slibuje mimo jiné budoucí účast na poválečné obnově země a zajímavé obchodní kontrakty. Filipi v Damašku působí už osmým rokem. Po letošním dubnovém chemických útoku na civilisty v Sýrii začaly přibývat hlasy volající po stažení velvyslankyně; s tím, že Česko svou diplomatickou přítomností legitimizuje diktátorský režim.

Filipi se však nadále těší podpoře ministra zahraničí i prezidenta Zemana a zůstává jedinou zástupkyní EU v Sýrii; zastupuje zde i zájmy USA. Většina ostatních evropských velvyslanců s pověřením i pro Sýrii dojíždí z libanonského Bejrútu. Výjimkou je Británie, Francie a Německo, které pro Sýrii žádné zastoupení nemají. Sama Filipi s médii příliš nekomunikuje. Jednou z mála příležitostí bylo loňské setkání velvyslanců v Praze.

Na otázku HlídacíPes.org, jak v zemi zmítané válkou získává informace a jak ověřuje jejich věrohodnost, tehdy odpověděla: „Máme různé zdroje. Především si myslím, že musíte mít informací hodně. Těch informací je zároveň tolik, a tolik konfliktních, že musíte mluvit s jednotlivými aktéry. Jak s opozicí, tak s těmi, kdo jsou v dnešním establishmentu. A pak k tomu musíte dodat svůj cit. Když už ten region hodně znáte, dokážete vytušit, co by asi bylo blíže pravdě a co ne.“

Text vznikl ve spolupráci s redaktorkou serveru Sinopsis Kateřinou Procházkovou. Autor je redaktorem serveru Hlídacípes.org