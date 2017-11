Puigdemont a čtyři ministři se nechali zatknout | E15.cz

Mluvčí prokuratury Gilles Dejemeppe oznámil, že se pětice politiků vydala policii a že od 09:17 jsou oficiálně ve vazbě. Do stejného času v pondělí musí soudce rozhodnout, zda je důvod, aby zůstali ve vazbě, či zda mohou být propuštěni.

Puigdemont a ostatní politici jsou už od začátku tohoto týdne v Belgii, kam odjeli poté, co je španělská vláda sesadila kvůli jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany Katalánska. Španělsko na ně vydalo evropský zatýkací rozkaz a o jejich dalším osudu rozhodne belgický soud, který žádost Španělska vyhodnotí.

Puigdemont vyhlásil, že hodlá s belgickou justicí plně spolupracovat. Pokud by se proti případnému rozhodnutí o vydání do Španělska odvolal, jak naznačil jeho právník, mohl by vzhledem k zákonným lhůtám zůstat v Belgii více než dva měsíce, tedy i v době předčasných voleb do katalánského parlamentu. Ty jsou vypsány na 21. prosince.