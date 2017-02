Půjde Merkelová od válu? Její stranu v průzkumu po 11 letech předstihli socialisté

Německá Sociálnědemokratická strana (SPD) poprvé od roku 2006 v průzkumu veřejného mínění agentury Emnid překonala konzervativní seskupení Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterské Křesťanskosociální unie (CSU). Výsledek ankety zveřejnil v dnešním vydání list Bild am Sonntag. Parlamentní volby čekají Němce v září.

SPD podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1885 respondentů, získala 33 procent hlasů, což je proti předchozímu týdnu o jeden procentní bod více. Naopak unie CDU/CSU jeden procentní bod ztratila a má aktuálně podporu 32 procent dotazovaných.

Preference SPD se průběžně zvyšují od oznámení kandidatury bývalého předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze na funkci kancléře. Krátce před Schulzovou nominací, kterou předsednictvo strany schválilo na konci ledna, měla SPD v průzkumech Emnid podporu kolem 21 až 23 procent respondentů.

Analytici se shodují, že Merkelová, která usiluje o čtvrtý mandát pro funkci kancléřky, poprvé za dobu, co úřad obhajuje, čelí vážné konkurenci. Průzkumy obecně rovněž ukazují, že pokud by se Schulz s Merkelovou utkal v přímém souboji, kancléřku by porazil.

Do Spolkového sněmu by se podle Emnid dostali také pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) s devíti procenty hlasů, postkomunistická strana Levice (osm procent), Zelení (sedm procent) a po čtyřech letech také liberálové z FDP (šest procent).