Rakousko zpřísní deportace, plánuje pokuty nebo i vězení

Migranti, kteří nebudou spolupracovat při své deportaci, by mohli podle vládního návrhu zákona dostat pokutu ve výši 5000 až 15 000 eur (135 000 až 405 000 korun) nebo až šestitýdenní vězení, informovala dnes agentura APA. Motivovat k odchodu ze země chce ale Vídeň neúspěšné žadatele o azyl i pozitivně.

"Je to důležitý signál směrem k převáděčům," uvedl ministr obrany Hans Peter Doskozil. Balíček zákonů, který obsahuje zpřísnění podmínek pro odmítnuté žadatele o azyl, se chytá vláda v parlamentu prosadit do léta. Koaliční kabinet sociálních demokratů a lidovců má v Národní radě pohodlnou většinu.

Kromě přísnějších trestů za vyhýbání se deportaci návrh zákona počítá také s prodloužením maximální délky vyhošťovací vazby z deseti až na 18 měsíců. Vzniknout by měla nově také takzvaná návratová centra, například v tranzitních zónách letišť, v nichž by rakouské úřady mohly zadržovat ty migranty, kterým jejich domovské země nevystavily dokumenty potřebné k návratu do vlasti.

Výrazné zlepšení situace v oblasti deportací si rakouská vláda slibuje také od dalšího opatření. Úřady již totiž nebudou muset dávat odmítnutým žadatelům o azyl dopředu vědět přesné datum jejich vyhoštění. Řada migrantů dosud totiž do daného termínu z místa svého pobytu zmizela.

Migranti, kteří Rakousko neopustí navzdory úřední výzvě, přijdou také o základní péči ze strany státu. V současnosti by se takový krok dotkl až 2000 lidí. U těchto osob bude mít stát napříště povinnost zajistit pouze nezbytnou zdravotní péči.

Kromě trestů a postihů chce ale vláda motivovat migranty k návratu do vlasti i pozitivně. "Osoby by měly dostávat i peníze, aby si ve vlasti mohly znovu vybudovat vlastní život," uvedl ministr vnitra Wolfgang Sobotka.

Vídeňský koordinátor pro otázky uprchlíků Peter Hacker ale dnes varoval před negativními dopady zpřísnění zákona. Z řady migrantů se podle něj kvůli němu stanou bezdomovci či dokonce kriminálníci.

Vysoké tresty vězení pro odmítnuté žadatele o azyl jsou podle něj navíc kontraproduktivní. "Je směšné, aby se uprchlíci kvůli zvlášť vytvořeným pokutám dostávali do vězení, a mohli tak zůstávat v zemi, když (vláda) ve skutečnosti chce, aby zemi opouštěli," řekl Hacker.