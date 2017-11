Rijád považuje vyzbrojování šíitů v Jemenu za agresi proti sobě | E15.cz

Princ Muhammad bin Salmán v telefonátu s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem prohlásil, že raketové dodávky hnutí Húsíů lze považovat za "válečný čin" proti Saúdské Arábii.

Írán odmítá, aby byl s raketovým útokem spojován, a obviňování, které přišlo nejen z Rijádu, ale také z Washingtonu, označuje za "provokaci a pomluvu".

Saúdskoarabský ministr zahraniční Ádil Džubajr v pondělí řekl, že raketu z území ovládaném Húsíji vypálili bojovníci libanonského Hizballáhu, což je šíitská organizace podporovaná rovněž Íránem. "Byla to íránská raketa vypálená Hizballáhem z jemenského území okupovaného Húsíji," řekl ministr. Podle něj šlo o raketu, která byla vyrobena v Íránu, rozmontována a propašována do Jemenu, kde ji členové íránských revolučních gard a libanonského Hizballáhu smontovali.

Saúdská Arábie do bojů v Jemenu zasahuje jako vůdčí síla arabské koalice, která bojuje na straně jemenské vlády. V pondělí Rijád oznámil, že kvůli sobotnímu útoku koalice uzavře všechny letecké i námořní přístupy do Jemenu, aby zabránila dalšímu vyzbrojování povstalců.

K ostré rétorice proti Íránu se o víkendu připojil také libanonský premiér Saad Harírí. Ohlásil ze Saúdské Arábie svou rezignaci s tím, že se bojí o svůj život. Obvinil také Hizballáh, že své zbraně míří proti Syřanům a Libanoncům. "Všude, kde začne působit Írán, nastane ničení a chaos. Velkým přáním Íránu je zničit arabský svět. Ruce Íránu v této oblasti musejí být uťaty," prohlásil Harírí.

Prezident Michel Aún odmítl rezignaci přijmout, dokud se s Harírím osobně nesetká. Premiér dnes přijel do hlavního města Spojených arabských emirátů. Jednal tam se šajchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem, který je korunním princem Abú Zabí a také zástupcem velitele ozbrojených složek SAE.

Bývalý libanonský premiér Fuád Siniura dnes řekl, že Harírí se vrátí do Libanonu. Je to podle něj priorita. Siniura také řekl, že s Harírím hovořil telefonicky. Harírího úřad ale oznámil, že se premiér z Abú Zabí vrátil do Rijádu. Chystá se údajně k další cestě, tentokrát do Bahrajnu.

Aún v Libanonu zahájil rozhovory s tamními politiky a některé sdělovací prostředky blízké Hizballáhu oznámily, že Harírí byl v Rijádu po svém příjezdu minulý týden uvržen do domácího vězení.

Harírí je nejvlivnějším sunnitou v Libanonu a bez něj bude podle odborníků těžké sestavit novou vládu, i když se o to budou Hizballáh a jeho spojenci snažit. Podle libanonských zvyklostí náleží post předsedy vlády členu sunnitské komunity. Situaci v Libanonu sledují také trhy, agentura Moody ohlásila, že nová krize poškodí ratingové hodnocení Libanonu.