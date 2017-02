Roční nabíjení telefonu nestojí ani dolar. Rakouská kavárna ho přesto zpoplatnila

Přijít do kavárny a zdarma si dobít telefon či notebook? Ve vídeňském podniku Galiny Pokorné nemožné.

S inovativním přístupem přišla rakouská podnikatelka poté, co jí unavovalo neustálé dobíjení mobilních zařízení klientů, kteří do kavárny přišli. „Turisté vždy říkají – kde najdu elektřinu? Pardon, ale kdo mi za to zaplatí?“ ptá se. „Stává se z toho stále větší extrém. Lidé přijdou a myslí si, že je vše přístupné zdarma. Ani vaše oči ráno neotevíráte zdarma,“ myslí si.

Prvních patnáct minut dobíjení během doby, co má klient kávu, je zdarma. Následující minuty se už ale promítnou na účtu. Poplatek se vztahuje jak na telefony, notebooky, tak i na tablety a násobí se počtem dobíjených zařízení.

„Podnikám v kavárně, ne v internetové kavárně,“ odpověděla agentuře Reuters, píše BBC. Podle technologicky zaměřeného webu ZDNet stojí nabíjení chytrého telefonu 84 setin dolaru ročně.

Na nepříznivou atmosféru v kavárnách způsobenou až příliš pracovitými lidmi, kteří jsou utopeni do obrazovek svých telefonů či notebooků, už dříve upozornili i další provozovatelé kaváren v Rakousku. Někteří proto omezili množství dostupných zásuvek nebo přístup na wifi síť.