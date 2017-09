Rozhádaná AfD zažívá historický úspěch. Nikdo si s ní ale nebude chtít hrát, míní politologové | E15.cz

„Volební výsledky ukazují na stoupající počet lidí, kteří jsou obecně nespokojení s vývojem v Německu. Současná politika jim přijde nepřehledná a zahlcující je tolika změnami, že na ně již nejsou schopní reagovat,“ popsal pro deník E15 výsledky voleb Tomáš Nigrin z Katedry německých a rakouských studií FSV UK. Poprvé v novodobé historii spolkového Německa totiž poslali voliči do Bundestagu krajně pravicové politické uskupení.

Alternativa pro Německo se po nedělních volbách stane s 12,6 procenty třetí nejsilnější stranou v parlamentu. Kancléřka Merkelová sice svůj mandát počtvrté obhájila, ale 33 procent je pro její CDU/CSU nejhorší výsledek od prvních poválečných voleb z roku 1949.

„Merkelová bude vystavena velmi složitému koaličnímu vyjednávání. Domnívám se, že ačkoliv její strana volby vyhrála, budou jí odpůrci klást vzestup AfD za vinu,“ říká Nigrin. Merkelová se podle svých slov chystá jednat s FDP, Zelenými i SPD.

„Spektrum pozic, které AfD představuje, nejde vyjádřit jedním slovem. Označil bych je za nacionálně-konzervativní stranu s napojením na pravicový extremismus,“ popsal protestní hnutí pro média německý politolog Oskar Niedermayer. „Téma uprchlíků, terorismu a islamismu jsou nyní základním znakem AfD,“ dodal politolog.

Politici a část veřejnosti AfD rovnou spojují s nacistickou ideologií. „Vše, co říkají, jsem už slyšel – aby bylo jasno – od mého vlastního otce, který byl nacistou do posledního dechu,“ řekl k AfD již dříve ministr zahraničí za SPD Sigmar Gabriel. V neděli v noci po vyhlášení výsledků voleb se v německých městech rozhořely demonstrace proti AfD.

AfD dlouhodobě otevřeně podporuje bývalý český prezident Václav Klaus, současný prezident Miloš Zeman se k úspěchu AfD odmítl vyjádřit.

Alternativa pro Německo, která dokonce vyhrála v Sasku a uspěla především v bývalém východním Německu, sbírala voliče nejen u stoupenců neonacismu. „Volební kampaní se AfD podařilo aktivizovat dřívější nevoliče a část voličů ztratily ve prospěch AfD všechny zaběhlé strany,“ upozorňuje Nigrin. AfD přetáhla téměř milion voličů CDU/CSU a další zhruba půl milion SPD.

Great @DasErste chart: where do all the #AfD voters come from? Mainly usual non-voters, but also 1 million votes taken from CDU/CSU. #BTW17 pic.twitter.com/maechTQOfP