Rozhovory o nové vládě v Německu ztroskotaly. Stále můžeme dojít k dohodě, věří Merkelová | E15.cz

Německá kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová je přesvědčena, že se konzervativní unie CDU/CSU, svobodní demokraté (FDP) a Zelení mohli dohodnout na vzniku vlády. Rozhodnutí FDP ukončit rozhovory o nové koalici lituje. Uvedla to na noční tiskové konferenci v Berlíně. "Myslíme si, že jsme byli na cestě, na níž jsme mohli dosáhnout shody," řekla Merkelová obklopena svými spolustraníky. Týká se to podle ní i oblasti migrace, která byla předmětem největších sporů. CDU/CSU podle kancléřky udělala vše pro to, aby vláda mohla vzniknout. Na celoněmecké úrovni by v tomto složení byla první. O ukončení rozhovorů bude dnes šéfka CDU informovat prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Jak přesně budou vypadat příští týdny, zatím Merkelová neumí říct. Pozorovatelé ale za nejpravděpodobnější považují konání předčasných voleb. Předseda CSU a bavorský premiér Horst Seehofer na tiskové konferenci uvedl, že byl během posledního nedělního jednání dlouho přesvědčen, že se nakonec podaří najít kompromis. V řadě témat se podle něj strany výrazně přiblížily a shoda byla nadosah. "Je to škoda," řekl ke kroku svobodných demokratů. Merkelové poděkoval za způsob, jakým vedla rozhovory. FDP ukončení sondovacích rozhovorů zdůvodnila tím, že strany nenašly společnou představu o modernizaci země a nevybudovaly si ani dostatečnou vzájemnou důvěru.