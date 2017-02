Rumunská vláda stáhne sporné nařízení o korupci, protestovaly proti němu statisíce lidí

Vládnoucí rumunský kabinet stáhne kontroverzní nařízení o beztrestnosti některých korupčních činů, proti kterému v uplynulých dnech protestovaly v Bukurešti i v dalších rumunských městech statisíce lidí. Oznámil to dnes rumunský sociálnědemokratický premiér Sorin Grindeanu a krátce před ním i předseda menší koaliční strany ALDE Calin Popescu-Tariceanu.

"V neděli se sejdeme na mimořádném zasedání (vlády), abychom dekret odvolali, stáhli, zrušili ho, a abychom našli legální způsob, jak zajistit, aby nevstoupil v platnost," uvedl Grindeanu v prohlášení živě vysílaném ze sídla vlády. Svůj krok předseda vlády zdůvodnil tím, že nechce dál rozdělovat Rumuny. "Slyšeli jsme hlas ulice," dodal Grindeanu.

Nařízení podle něj nebylo špatné, občané ho ale kvůli špatné komunikaci nepochopili správně. Za to nese zodpovědnost ministr spravedlnosti Florin Iordache, uvedl premiér.

Oznámil rovněž, že bude chtít do debaty o reformě justičního systému zapojit veřejnost, jejíž část se proti nařízení kabinetu postavila. Také dnes se před úřadem vlády v hlavním městě Rumunska shromáždili desetitisíce demonstrantů. Podle agentury Reuters jich bylo zhruba 140.000.

Už odpoledne naznačil Liviu Dragnea, předseda vládní sociální demokracie, jejímž je Grindeanu členem, že kabinet by mohl tlaku ustoupit a vzít sporné nařízení zpět. Zdůvodnil to, podobně jako později premiér, snahou zabránit prohlubování rozkolu rumunské společnosti. Dragnea uvedl, že předsedovi vlády navrhne řešení současné krize a bude záviset na něm, zda ho přijme. Dragnea má podle mnohých na předsedu rumunské vlády značný vliv.

Odpoledne v Bukurešti demonstrovaly proti vládě desetitisíce lidí. "Chtějí nás vrátit o 50 let do minulosti," řekl agentuře Reuters Andrei, který studuje v Dánsku, ale přijel do vlasti kvůli protestům.

Kromě části rumunské veřejnosti se proti spornému dekretu postavil především prezident Klaus Iohannis, který podal stížnost k ústavnímu soudu. Znepokojení nad krokem Grindeanuova kabinetu ve středu dala najevo i Evropská komise a prostřednictvím svých velvyslanectví v Bukurešti i některé státy včetně USA, Německa a Francie.

Dekret vláda původně schválila ve zrychleném řízení, které nevyžaduje souhlas parlamentu. Měl zbavit trestnosti některé dosavadní trestné činy, včetně případů zneužití úřadu s finanční škodou menší než 200.000 lei (1,2 milionu Kč). Vláda zároveň přijala návrh zákona, který umožňoval upustit od výkonu trestu vězení u některých dalších trestných činů. S tímto opatřením by ale musel vyslovit souhlas zákonodárný sbor.