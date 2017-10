Ruská kandidátka na prezidentku Sobčaková chce prosadit referendum na Krymu | E15.cz

"Rusko porušilo své mezinárodní závazky, to je základní východisko. Na Krymu žijí Rusové a je jich tam hodně. Nemůžeme se k nim chovat jako k předmětu geopolitiky. Politika, která není pro lidi, je špatná. Východisko z krizové a nespravedlivé situace vidím v novém referendu, které bude přihlížet k různým hlediskům," prohlásila pětatřicetiletá Sobčaková.

Kreml její podobná vyjádření o Krymu již dříve odmítl jako "nesprávná". Ale jinak úřady nezareagovaly, přestože méně prominentní autory obdobných výroků stíhají za "extremismus" a "separatismus"; podle Pavla Čikova ze spolku na ochranu lidských práv Agora podobnému stíhání čelí dvě desítky lidí.

Zesnulý otec moderátorky Anatolij Sobčak byl jako petrohradský starosta považován za mentora nynějšího ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten je považován za jasného favorita nadcházejících voleb, přestože svou kandidaturu dosud oficiálně neohlásil.

Na setkání se svými příznivci v Jekatěrinburgu na Urale Sobčaková také vybídla k pohřbení vůdce bolševické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina, jehož nabalzamovanou mrtvolu v mauzoleu na moskevském Rudém náměstí označila za důkaz, že Rusko se nachází ve "středověku", a ne v 21. století.

Sobčaková doufá, že hlas jí dají ti voliči, kteří by nejraději hlasovali "proti všem", jak dříve bývalo v Rusku možné. "Chci reprezentovat všechny, kdo nesouhlasí s tím, co se v zemi děje. Nemusíte sdílet mé hodnoty, nemusíte mě mít osobně rádi, ale dneska nemáme (na hlasovacím lístku) kolonku 'Proti všem', která by podle mého názoru vystihovala názor spousty lidí," řekla.

Sobčakovou by podle prvního předvolebního průzkumu ruského nezávislého střediska Levada získala v prezidentských volbách méně než jedno procento hlasů. Devět procent lidí přitom připustilo, že o volbě Sobčakové uvažují. Mezi nimi jsou i stoupenci Putina, nerozhodnutí voliči nebo ti, kteří k volbách obvykle nechodí.

Sobčakovou podle dříve zveřejněných průzkumů zná přes 90 procent Rusů, více než polovina z nich na ni má negativní názor. Provází ji řada skandálů a do povědomí ruské veřejnosti dostala především jako moderátorka televizní reality show.

Sobčakovou ve zmíněném průzkumu Levady označilo za nejméně důvěryhodnou veřejnou osobu 16 procent dotázaných Rusů, čímž předstihla i premiéra Dmitrije Medveděva, který tak klesl na druhou příčku tohoto "antiratingu".