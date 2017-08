Schulz chce tlačit na automobilky, požaduje závazné kvóty na elektromobily | E15.cz

"Budeme na (automobilový) průmysl výrazně více tlačit," řekl deníku Süddeutsche Zeitung Schulz, který by na podzim rád svolal druhý summit o emisích naftových aut. Jeho smyslem by bylo přezkoumat naplňování závěrů toho prvního. Pokud by byl pokrok nedostatečný, musely by automobilky na vlastní náklady sáhnout k dalším opatřením k omezení škodlivých emisí.

Na prvním takzvanému dieselovému summitu, který se uskutečnil začátkem srpna, se německé automobilky zavázaly, že upraví software u 5,3 milionu dieselových aut tak, aby v průměru o 25 až 30 procent snížily jejich emise oxidů dusíku. Podle kritiků ale změny softwaru nestačí, je potřeba sáhnout k technické úpravě aut. Ty nevylučuje ani Schulz.

Předseda sociální demokracie sedm týdnů před parlamentními volbami požaduje také přísnější testy emisí. Zákonné předpisy podle něj nesmějí nechávat žádný prostor pro jejich různé interpretace. Auta zatím musejí emisní limity splňovat jen v laboratorním prostředí, ve skutečném provozu drtivá většina nových dieselových aut produkuje výrazně více škodlivých spalin.

Od německých výrobců aut chce Schulz větší investice do produkce baterií ve spolkové republice, aby nebyli závislí na zahraniční konkurenci. Jak přesně vysoké by měly budoucí kvóty pro elektrická auta být, Süddeutsche Zeitung neuvádí.

Německé automobilky v poslední době čelí několika aférám, kvůli nimž se do centra pozornosti dostaly i velmi úzké vztahy automobilového průmyslu a předních politiků. Jejich symbolem se do značné míry stal dolnosaský ministerský předseda za sociální demokracii Stephan Weil, který v roce 2015 zaslal své vládní prohlášení k dieselové aféře Volkswagenu předem ke kontrole této automobilce.