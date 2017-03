Schulz SPD nepomohl. Zemské volby v Sársku jasně vyhrála strana kancléřky Merkelové

Zemské volby v západoněmeckém Sársku vyhrála podle aktualizovaného odhadu veřejnoprávní televize ARD překvapivě jasně Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové před sociální demokracií (SPD). Obě strany dělí více než deset procentních bodů. Do zemského sněmu se dostane i Levice a také Alternativa pro Německo (AfD). Hlasování v Sársku bylo důležitým testem na začátku volebního roku, který vyvrcholí zářijovými parlamentními volbami.

Sociální demokraté, povzbuzeni nominací Martina Schulze na kancléře, se sice v posledních týdnech v průzkumech veřejného mínění na CDU dotahovali, nakonec ale ani takzvaný Schulzův efekt, jak mu přezdívají média, nestačil. CDU v Sársku podle odhadů získala 40,4 procenta hlasů, SPD 30,1 procenta. Do zemského sněmu jde ještě Levice s 12,9 procenta a AfD s 5,9 procenta. Vypadnou z něj naopak Zelení (4,2 procenta) a Piráti (0,7 procenta).

Proti volbám před pěti lety si CDU polepšila o více než pět procentních bodů, SPD naopak o půl bodu přišla. Levice ztratila více než tři body. AfD se do zemského sněmu v Sársku dostane vůbec poprvé, a bude tak zastoupena už v celkem 11 zemských parlamentech. Ve zhruba milionovém Sársku, které je co do počtu obyvatel druhou nejmenší spolkovou zemí, ale nebodovala tato strana ani zdaleka tolik jako loni v částech bývalého východního Německa.

Pokud konečné výsledky potvrdí dosavadní odhady, bude to znamenat, že v zemském sněmu nebude většina pro vytvoření vlády SPD a Levice, o které se uvažovalo. Nejpravděpodobnější je tak pokračování velké koalice pod vedením populární šéfky sárské vlády Annegret Krampové-Karrenbauerové (CDU). Křesťanští demokraté by si nyní v 51členném sněmu přišli na 24 křesel, SPD na 17, Levice na sedm a AfD na tři.

Dobrý start do volebního roku byl podle pozorovatelů důležitý zejména pro CDU kancléřky Merkelové, která loni v pěti zemských volbách výrazně oslabila. Na celostátní úrovni se navíc na konzervativní unii CDU/CSU v průzkumech prakticky dotáhli sociální demokraté, kteří tak i v Sársku věřili ve větší úspěch.

Další dvojice měření sil přijde v květnu, kdy Německo čekají zemské volby ve Šlesvicku-Holštýnsku a především v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku.