Šéfové zemí EU jednají o Tuskově jízdním řádu debat o integraci | E15.cz

Tuskova agenda je jakýmsi jízdním řádem vrcholných schůzek EU do léta 2019 doplněná o kuchařku postupů, které by měly pomoci šéfům států a vlád překonat dlouhodobě zablokované spory u klíčových témat. Tusk přitom zdůrazňuje potřebu udržení jednoty 27 zemí Evropské unie a to, aby tato jednota nebyla výmluvou pro stagnaci.

Po dnešní snídani se nejspíš jednota 27 zemí ukáže v praxi. Jejich zástupci budou totiž probírat vývoj rozhovorů o brexitu. Už dopředu je zjevná jejich shoda na tom, že vyjednávání o podobě rozvodu nepokročila dostatečně na to, aby unijní vyjednavač Michel Barnier mohl dostat zelenou k začátku rokování o budoucí podobě vztahů unie s Británií.

Postoj svých kolegů nezměnila ani noční intervence britské premiérky Theresy Mayové, byť její vystoupení na čtvrteční neformální večeři mnozí účastníci v noci i dnes ráno označili za dobré a inspirativní. Mayová se dnes ráno před začátkem snídaně ještě sešla s Tuskem.

"Stále jsme v jakési kleci," poznamenala při příchodu litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová o stávajícím stavu brexitových rozhovorů. Ani pět vyjednávacích kol nestačilo stranám k definitivní shodě v otázce, jak zachovat práva občanů EU v Británii po jejím odchodu z evropského bloku a jak bude vypadat vyrovnání finančních závazků, které na sebe Britové v EU vzali – a jaké přesně závazky to vůbec jsou.