Setkání Trumpa s Putinem je tu. Analytici: Rozepře zůstanou | E15.cz

Na okraj summitu G20 v Hamburku se má v pátek odpoledne sejít americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Půjde o jejich první vzájemnou schůzku po téměř šesti měsících od nástupu Trumpa do úřadu. Očekávání ruské strany jsou značná, podle oslovených analytiků ale k průlomu ve vzájemných vztazích obou zemí nedojde.

Podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova by schůzka mohla napomoci navázání dialogu, který je "životně důležitý pro celý svět" a má přispět k efektivnějšímu řešení velkého množství konfliktů ve světě.

"Současné přesvědčení v Rusku je takové, že se Vladimiru Putinovi podaří Donalda Trumpa přesvědčit a vysvětlit mu svá stanoviska," uvádí politický geograf Michael Romancov. "Trumpova rétorika v Polsku, kde požádal Rusko, aby přestalo podporovat nepřátele Západu a aby se zapojilo do obrany celé civilizace, tomu ale nenasvědčuje," dodává.

K oteplení vztahů by nemělo dojít ani podle Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. "Jde o neformální, k ničemu nezavazující setkání dvou alfasamců na okraji oficiálního velkého summitu," uvádí.

"Takže kolem toho bude hodně PR, nejspíš i silná slova. Myslím že z ruské strany jde přesně o samotnou možnost té schůzky, o to, že se Putin bude moci vyfotit s hlavou největší velmoci na světě a ukázat tak, že se s ním ve světě baví," míní Šír. Dodává, že k jakémukoli sblížení by byla potřeba i dobrá vůle ze všech stran, což vzhledem ke krizovým oblastem, které mají být projednány - od Ukrajiny, přes Sýrii až po KLDR - není příliš možné. Analýza: Režisér Stone nechal Putina mluvit, vynikla tak ruská z nouze ctnost

Novým tématem, které může oba státníky rozdělovat, je právě postoj vůči KLDR, která v posledních dnech ohlásila testování mezikontinentální balistické střely. Trump Severní Koreji pohrozil "velmi vážnými" důsledky jejích činů. Zahraniční média v této souvislosti spekulují o možnosti vojenského útoku. "V Rusku přitom roste přesvědčení, že pokud USA podniknou takto vážné kroky, mohou selhat podobným způsobem jako George Bush mladší v Iráku," uvádí Romancov.

Naopak problematikou, které se oba státníci s velkou pravděpodobností vyhnou, je podle Petra Boháčka z Asociace pro mezinárodní otázky kyberbezpečnost a údajné ruské hackerské zásahy do prezidentských voleb v USA. "Trump nikdy nepřizná, že by k jeho vítězství nějak přispělo Rusko. Vladimir Putin také může opakovat to, že pro tyto ani další útoky neexistují žádné přesvědčivé důkazy," sdělil Boháček.