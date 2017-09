Severní Korea obvinila USA z vyhlášení války. Pohrozila jim sestřelením strategických bombardérů | E15.cz

"Celý svět by si měl jasně uvědomit, že to byly Spojené státy, kdo vyhlásil naší zemi válku," řekl severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho. "Protože Spojené státy nám vyhlásily válku, máme právo podniknout protiopatření, a to včetně sestřelení amerických strategických bombardérů mimo vzdušný prostor naší země," dodal .

Trump na zasedání Valného shromáždění OSN označil severokorejský režim za zvrácený a obvinil ho z bezohledné snahy získat jaderné zbraně. Uvedl, že pokud bude KLDR ohrožovat Spojené státy, Washington nebude mít jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit. Ri pak v reakci na to v plénu OSN prohlásil, že návštěva severokorejských raket na americké pevnině je nyní nevyhnutelná a že Trump je narušený člověk.

Trump, který severokorejského diktátora Kim Čong-una nazývá posměšně malým rakeťákem, následně na twitteru k severokorejským činitelům poznamenal, že už tady dlouho nebudou.

Pchjongjang k nelibosti mezinárodního společenství uskutečnil 3. září svou šestou a dosud největší jadernou zkoušku. Letos už také otestoval desítky raket a vyhrožuje testem vodíkové pumy nad Pacifikem. USA varovaly, že pokud KLDR nepřistoupí na diplomatické urovnání krize, připadá v úvahu vojenské řešení.