Skotsko chce mít svou vlastní dohodu o migraci z Evropské unie

Případná dohoda by ovšem zapovídala migrantům z EU pracovat v ostatních částech Velké Británie. Omezení přistěhovalectví je podle řečené komise nepřijatelné. Edinburgh svůj od Londýna odlišný postoj k migraci obhajuje jak ekonomickými, tak demografickými důvody. Příchod lidí z Evropské unie pomohl Skotsku otočit trend úbytku populace.

„Přistěhovalci z EU, kteří se ve Skotsku usadili, navíc žijí v nejistotě z toho, co s nimi po brexitu bude. To samé platí i pro Skoty žijících v Evropě,“ říká poslankyně skotského parlamentu Joana McAlpinová. Skotsko by mělo podle jejího názoru i usnesení celé komise umožnit těmto migrantům v zemi zůstat. Orgán zároveň vyzval britský kabinet Theresy Mayové k vyjasnění toho, zda stejný postoj zachová i on.

Pro Mayovou je kontrola migrace z EU, a tedy i odchod země z jednotného evropského trhu, prioritou. Strategie v takzvané bílé knize k brexitu označuje volný pohyb osob směrem do Británie za nepřijatelný. Ačkoliv má mezi konzervativci tento přístup i své odpůrce, agentura Reuters připomíná, že Mayová může během středečního schvalování aktivace brexitu počítat i s hlasy části opozičních poslanců.

Zamítnutí je tak podle Reuters nepravděpodobné. Skotsko by si setrvání v EU přálo, kvůli odlišnému pohledu na směřování celé země dokonce jeho samospráva zvažuje vypsání referenda o samostatnosti. "Jsem si z 85 nebo 90 procent jistý, že míříme k dalšímu referendu," řekl poslanec skotského parlamentu za Zelené Ross Greer, který v kampani před referendem o nezávislosti země na Británii v roce 2014 patřil k hlavním tvářím příznivců odchodu ze svazku s Londýnem.