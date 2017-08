Slovenské vládní strany chtějí najít společnou řeč. Jednání však budou náročná | E15.cz

Pád vlády Roberta Fica na Slovensku není příliš pravděpodobný, slovenská trojkoalice se snaží dohodnout na svém dalším fungování. Podle předsedy Mostu-Híd Bély Bugára se její představitelé shodli na tom, že k ní neexistuje žádná alternativa.

„Proto jsou koaliční lídři odhodláni dál pokračovat,“ řekl novinářům po včerejším jednání s tím, že v urovnávání krize budou šéfové partají pokračovat v pátek.

Roztržka v kabinetu složeného z Ficova Smeru, Mostu-Híd a Slovenské národní strany (SNS) vypukla naplno v pondělí, kdy SNS oznámila, že vypovídá koaliční smlouvu. Dosud není zcela jasné, co si národovci od kroku slibují. Jejich šéf Andrej Danko se k němu ale zřejmě odhodlal kvůli kritice rozdělování peněz z evropských fondů na ministerstvu školství, které partaj spravuje.

Místopředseda SNS Jaroslav Paška včera uvedl, že krize mimo jiné souvisí i s dlouhodobou neochotou koordinovat spolupráci v regionech. Smer podle něj zástupcům partnerské strany místa v krajích upírá. „Fico má naši důvěru jako premiér, ale nejsem si jistý, jestli chce se SNS spolupracovat,“ prohlásil Paška. Výpověď koaliční smlouvy podle něj vstoupí v platnost 1. září, do té doby vidí prostor pro dohodu.

Opozice označuje současné tahanice za trapné a nezodpovědné vůči občanům. „Čím dříve tato korupční koalice skončí, tím lépe,“ uvedla v tiskové zprávě Svoboda a Solidarita. Kritici vlády také tvrdí, že SNS se jen snaží zakrýt skandál na ministerstvu školství. Plánují svolat mimořádnou schůzi parlamentu, na které se pokusí odvolat šéfa rezortu Petera Plavčana.

Odborníci rozebírají možné scénáře dalšího vývoje. Je pravděpodobné, že SNS jen vysílá premiérovi varovný signál a vše skončí úpravou stávající koaliční smlouvy. Politolog Ján Baránek upozorňuje na to, že Danko si stanovením termínu výpovědi nechal dostatečnou lhůtu na to, aby mohl něco vyjednat. Míní však, že bude těžké dospět k nějaké dohodě, aniž by jeden z hlavních protagonistů ztratil tvář.

„Danko bude z této situace jen velmi těžko vycouvávat, Fico je lepší taktik a zkušenější politik,“ podotkl. Podle něj tak stále není zcela zažehnáno riziko pádu vlády a předčasných voleb.

Hlasování by přitom v tuto chvíli zřejmě nebylo velkou výhrou ani pro Smer, ani pro SNS. Podle posledního průzkumu agentury Polis by sociální demokracie získala 46 mandátů, nyní disponuje 49. Nacionalisté by si pomohli o pouhé křeslo a měli by jich v 150členném parlamentu šestnáct. Vzhledem k tomu, že by Most-Híd obdržel devět míst, nebylo by možné současnou vládu sestavit. Nejde přitom o první krizi v tomto kabinetu, před rokem se původní čtyřkoalice po rozkolu ve straně Síť smrskla na současnou trojkoalici.