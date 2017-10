Sobčakovou by volilo méně než jedno procento Rusů, ukazuje průzkum | E15.cz

Podle prvního předvolebního průzkumu ruského nezávislého střediska Levada by populární televizní moderátorka Kesnija Sobčaková, která se hlásí se k opozici, získala v prezidentských volbách méně než jedno procento hlasů. Pětatřicetiletá dcera zesnulého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka, pod jehož patronátem začínala politickou kariéru i nynější hlava státu Vladimir Putin, svou kandidaturu oznámila v polovině října. Prezidentské volby se budou v konat v březnu 2018.

Nynější lídr opozice Alexej Navalnyj by podle průzkumu získal 1,8 procent hlasů a skončil tak na třetím místě za vůdcem nacionalistů Vladimirem Žirinovským, kterého by volily tři procenta dotázaných Rusů. Pro Putina by hlasovalo 53 procent dotázaných. Devět procent lidí přitom připustilo, že o volbě Sobčakové uvažují. Mezi nimi jsou i stoupenci Putina, nerozhodnutí voliči nebo ti, kteří k volbách nechodí.

Sobčakovou podle dříve zveřejněných průzkumů zná přes 90 procent Rusů, více než polovina z nich na ní má negativní názor. Provází jí řada skandálů a do povědomí ruské veřejnosti dostala především jako moderátorka televizní reality show.

Šéf střediska Levada Lev Gudkov upozornil, že předvolební kampaň teprve začala, a je proto obtížné výsledky předpovídat. Nicméně dodal, že Sobčaková může doufat nanejvýš ve stejnou podporu, jakou měl ve volbách 2012 podnikatel Michail Prochorov. Ten tehdy získal osm procent hlasů, připomněl ruský list Vedomosti.

"(Sobčaková) může přitáhnout protestní hlasy, pokud se bude soustředit na problémy, o kterých současná vláda raději mlčí ...Také pro ni mohou hlasovat ti, kteří se zatím odmítali voleb účastnit. Jednalo by se přesto spíše o protestní hlasování, než o přímou podporu Sobčakové," okomentoval průzkum Gudkov.

Podle některých ruských odborníků přitahuje Sobčaková k volbám pozornost, což může pozitivně ovlivnit i volební účast. Politolog Dmitrij Badovskij uvedl, že její kandidatura může ovlivnit voliče, kteří k volbám nechodí, a kteří by ji volili, ale i ty, které by její účast ve volebním klání pobouřila.

Kandidaturu moderátorky kritizuje mimo jiné i ruská opozice. Podle opozičních politiků Kreml Sobčakovou využívá k umlčení protestů liberálů, aby mohl Západu tvrdit, že v Rusku platí normální podmínky politické soutěže.