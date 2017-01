Socialisté potvrdili Schulze, chtějí ho za kancléře

Schulz bude v zářijových parlamentních volbách soupeřit hlavně se současnou kancléřkou Angelou Merkelovou ze středopravé Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Ve vůbec prvním a obsáhlém projevu po svém potvrzení kancléřským kandidátem SPD Schulz podle médií mimo jiné vyzval k větší solidaritě uvnitř EU v otázce migrace. Nelichotivě se v této souvislosti vyjádřil o sesterské straně CDU, bavorské Křesťanskosociální unii (CSU).

Podle agentury DPA ji označil za "nejhlasitějšího stoupence" nesolidarity v Evropě, "podlézajícího a tleskajícího" maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Označil to za "otevřenou urážku zájmů" Německa.

SPD je v současné době s CDU/CSU členem vládní koalice. Je otázkou, zda tato takzvaná velká koalice bude po zářijových volbách opět možná.

Pokud jde o domácí politiku, Schulz v patrném předvolebním tónu zejména zdůraznil, že chce bojovat za větší rovnost a překonání "hlubokého rozdělení" v zemi. Slíbil usilovat o "spravedlivější" daňové předpisy a zajistit, aby venkov měl stejné podpory jako velká města.

Vyučený knihkupec Schulz (61) byl předsedou Evropského parlamentu od ledna 2012 do ledna 2017. V letech 1984 až 1987 byl radním města Würselen a poté byl až do roku 1998 jeho starostou. Do SPD vstoupil již jako devatenáctiletý a od roku 1999 je členem jejího nejvyššího vedení. V březnu se má postavit do čela SPD.

Původně se jako o kandidátovi SPD na kancléře mluvilo o vicekancléři a nově jmenovaném ministru zahraničí Sigmaru Gabrielovi (57). Ten se ale o funkci kancléře ucházet nebude a odejde i z čela SPD.