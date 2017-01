Soros: Kdyby Trump mohl, jednal by jako diktátor. Minulý rok byl katastrofou

Nastupující americký prezident Donald Trump by jednal jako diktátor, kdyby věděl, že mu to projde. Evropská unie se stala příliš komplikovanou a odcizenou lidem. Uplynulý rok byl katastrofou kvůli odhlasování odchodu Británie z EU a dalším evropským volbám. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to prohlásil americký miliardář a filantrop George Soros citovaný agenturou Reuters.

Trump podle Sorose rozdělí americkou společnost. Jím vedená obchodní válka by patrně způsobila sblížení Evropy a Asie. Čína by se Trumpovým přispěním mohla stát přijatelnější jako vůdce mezinárodního společenství. Pokud ale Republikánská strana, jíž je Trump členem, zruší regulace a sníží daně, bude to pro trhy splněný sen, míní investor Soros, který věnoval miliony dolarů na kampaň Trumpovy protikandidátky Hillary Clintonové.



EU se navzdory problémům nerozpadne. Kdyby se tak ale přece jen stalo, následky by byly velice strašlivé. Proces vystoupení Británie z EU potrvá dlouho, "hořký rozvod" by ale poškodil obě strany.

Britská premiérka Theresa Mayová "nevydrží" ve své současné roli, tvrdí Soros, jenž v roce 1992 získal spekulací s librou miliardu dolarů a způsobil tak nucené vystoupení Británie z evropského měnového systému.



Čína nedokázala změnit svůj model hospodářského růstu a pravděpodobně se jí to nepodaří ani v následujících dvou letech. Čínský prezident Si Ťin-pching by zato chtěl vytvořit více uzavřenou společnost, prohlásil Soros, jenž během studené války finančně podporoval východoevropské disidenty včetně československých chartistů.