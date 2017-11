Spojené státy schválily miliardový obchod, Polsku mohou prodat raketové systémy Patriot | E15.cz

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej raketového systému Patriot polské armádě. Hodnota kontraktu s americkou zbrojovkou Raytheon by podle ministerstva mohla činit až 10,5 miliardy dolarů (zhruba 228 miliard korun). Kontrakt ještě potřebuje souhlas amerického Kongresu.

Polský ministr obrany Antoni Macierewicz v březnu oznámil, že jeho země chce dohodu o koupi raketového systému Patriot s Raytheonem podepsat do konce letošního roku. Uvedl tehdy, že Varšava by ráda za americký obranný systém zaplatila nejvýše 30 miliard zlotých (181 miliard korun). Oznámila to agentura Reuters.

Podle Polska se o podobě kontraktu stále jedná. Společnost Raytheon uvedla, že bude úzce spolupracovat s vládami Polska a Spojených států, aby zajistila, že bude dosaženo vzájemně přijatelné ceny.