Spojené státy trestají Putina kvůli hackerským útokům, vyhodily 35 ruských diplomatů

Prezident Barack Obama vyhlásil vůči Rusku další sankce kvůli těmto kyberatakům, které byly podle amerických zpravodajských služeb zaměřeny i na ovlivnění prezidentských voleb.

Rusové byli označeni za nežádoucí osoby, neboť jednali "způsobem neslučitelným s jejich diplomatickým statusem". Vypovězeni byli zaměstnanci ambasády ve Washingtonu a konzulátu v San Francisku, kteří dostali 72 hodin na to, aby opustili USA. Podle listu The New York Times jde o pracovníky ruských tajných služeb, mezi nimiž jsou i čtyři řídící činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače americké Demokratické strany.

Americké úřady zároveň zablokovaly ruskému personálu přístup do dvou komplexů vlastněných ruskou vládou v New Yorku a ve státě Maryland.

Nové americké sankce míří na civilní tajnou službu FSB a vojenskou rozvědku GRU, čtveřici vedoucích pracovníků GRU a tři společnosti, které této rozvědce poskytují hmotnou podporu. Podle Obamy americké úřady zároveň zveřejní technické informace o hackerských akcích řízených oběma ruskými tajnými službami.