Spojené státy zvažují zařazení KLDR zpět na seznam podporovatelů terorismu | E15.cz

Spojené státy zvažují, že Severní Koreu opět zařadí na seznam zemí podporujících terorismus. Na tiskové konferenci s novináři to prohlásil hlavní bezpečnostní poradce prezidenta Donalda Trumpa Herbert McMaster.

Mezi Washingtonem a Pchjongjangem panuje vyhrocené napětí, které vyvolaly severokorejské zkoušky balistických střel a v září pokusný jaderný výbuch.

McMaster podle agentury AP řekl, že teroristické chování vykazuje řada kroků, které KLDR podniká. Jako příklad zmínil letošní smrt bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který byl zabit nervovým plynem na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru. Z vraždy Kim Čong-nama jsou podezřelé severokorejské tajné služby. KLDR jakýkoli podíl na vraždě odmítá.

Americké ministerstvo zahraničí bylo 2. srpna Kongresem pověřeno, aby do 90 dní rozhodlo, zda KLDR splňuje kritéria k zařazení na černou listinu zemí podporujících terorismus. Vzhledem k tomu, že lhůta již uplynula, požádala agentura AP ministerstvo zahraničí o komentář. To ale ve čtvrtek sdělilo, že šéf diplomacie Rex Tillerson záležitost stále vyhodnocuje. "Ministerstvo informovalo členy Kongresu, že (Tillerson) předpokládá uzavření prověrky a oznámení výsledku do měsíce," citovala AP prohlášení ministerstva zahraničí.

Na seznamu nyní figurují Írán, Súdán a Sýrie, KLDR z něj byla vyškrtnuta v roce 2008. Spojené státy Severní Koreu z černé listiny vyřadily za vlády prezidenta George Bushe mladšího, když Pchjongjang dočasně umožnil mezinárodní kontrolu svého jaderného programu. Od té doby ale Severní Korea spolupráci s mezinárodním společenstvím opět zastavila.