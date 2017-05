Stabilizace Balkánu může být nad síly Evropské unie, posílit vliv naopak může Rusko | E15.cz

Na Západě panuje obava z možných nových násilností a šíření ruského vlivu v balkánských zemích. Brusel proto dospěl k závěru, že se v oblasti musí více angažovat. „Region vyžaduje aktivní politiku a mobilizaci evropských sil, jinak riskujeme, že se celá oblast stane ruským satelitem. Toto riziko je velmi reálné a atraktivita Ruska vysoká,“ varoval před několika dny šéf socialistů v europarlamentu Gianni Pittella.

O znepokojivé situaci na Balkáně se diskutovalo už na březnovém summitu. Minulý týden si šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová pozvala na bilaterální jednání a společnou večeři šest premiérů balkánských států. Setkání zdůvodnila tím, že v období turbulentního vývoje hned v několika zemích regionu je třeba ujistit jejich zástupce, že dveře do EU zůstávají otevřené. Zároveň zdůraznila, jak je pro osmadvacítku západní Balkán klíčový vzhledem k její bezpečnosti, kontrole unijních hranic a přílivu uprchlíků i kvůli prevenci radikalismu. Stovky obyvatel balkánských zemí totiž odešly bojovat do Sýrie a Iráku.

Neoficiálně však unijní představitelé připouštějí, že balkánské země na cestě do unie čeká ještě obrovské množství práce. „Vždycky přijdou a řeknou: přicházejí Rusové. Ano, to je dostane zpátky do centra pozornosti, ale nestačí to k tomu, aby se z nich stali členové,“ citovala agentura Reuters nejmenovaného představitele Bruselu. „Pokud pomýšlíte na sbližování s EU, musíte být schopný uzavírat dohody ve své zemi, svém regionu. Oblast musí dospět, aby byla připravena vypořádat se s budoucími problémy. Integrační proces si žádá kompromisy,“ dodal.

Někteří experti navíc zpochybňují schopnost Evropské unie vstřebat a stabilizovat balkánské země v době, kdy má vlastních problémů dost. Poukazují na to, že demokracie upadá i v členských zemích, především v Maďarsku a Polsku.

Otázkou také je, jak velkou chuť by k přijetí nových jihoevropských států jednotliví členové projevili. Odborníci se proto obávají, že celý integrační proces může pro region skončit deziluzí, která povede k ještě větší nestabilitě.

Před zklamáním nadějí balkánských zemí varoval nedávno i albánský premiér Edi Rama. Zastavení přístupového procesu by se podle něho stalo noční můrou pro evropské země a jejich obyvatele.

„Jak může být Evropská unie v bezpečí, pokud se Balkánci zblázní? Jak si může Evropská unie dovolit ve svém srdci šedou zónu, kde mají jiní hráči větší vliv než sama EU? Z hlediska bezpečnosti je to nesmysl,“ řekl serveru Politico.