Státy EU zvládnou přijmout dalších 40 tisíc uprchlíků, říká Merkelová | E15.cz

Země Evropské unie by podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho měly příští rok přijmout 40 000 uprchlíků přímo ze zemí původu nebo z tranzitních států. Grandi to řekl v Berlíně po jednání se šéfem Mezinárodní organizace pro migraci Williamem Swingem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou, podle níž je takový počet zvládnutelný.

Grandi chce, aby unijní státy přijímaly běžence přímo ze zemí původu jako je Sýrie, kde už několik let zuří občanská válka, nebo ze států jako je Libye, odkud velké množství migrantů směřuje přes Itálii dále do Evropy.

"Myslím si, že číslo 40 000 je číslo, které Evropská unie s 500 miliony obyvatel může dobře zvládnout," uvedla k návrhu německá kancléřka. Spolková republika je připravena nést příslušný díl zátěže. Na spravedlivém rozdělení běženců v rámci EU se podle ní však musí ještě pracovat.

Přijímat uprchlíky, kteří na cestě do Evropy zamířili do Řecka a do Itálie, podle již dříve schválených kvót jejich přerozdělování v rámci EU nechtějí například země takzvané visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Merkelová má za to, že je dobré běžencům nabídnout legální cestu, jak se dostat do Evropy, aby se nevydávali do rukou převaděčů. Proti pašerákům lidí chce kancléřka postupovat razantněji. Stejně jako Grandi a Swing požaduje také větší pomoc pro Libyi, aby se tam podařilo zlepšit situaci místních obyvatel i migrantů, kteří někdy podle Grandiho žijí v otrockých podmínkách.