Švýcarští imigranti třetí generace snáze získají občanství, rozhodlo referendum

Švýcaři v referendu schválili vládní návrh zjednodušující proceduru udělování občanství imigrantům třetí generace do 25 let. Navzdory předcházející kampani poznamenané protimuslimskými výpady populistické pravice získal návrh souhlas většiny voličů i většiny ze 26 švýcarských kantonů, oznámila veřejná televize RTS. Souhlas se zjednodušením naturalizace mladých příslušníků třetí generace imigrantů vyjádřilo kolem 60 procent Švýcarů.

Přijatý vládní návrh umožní "třetí generaci" imigrantů vynechat několik kroků ve zdlouhavém procesu získávání švýcarského občanství. Kritéria méně nákladné a rychlejší "zjednodušené naturalizace" - věk do 25 let a to, aby se alespoň jeden z jejich prarodičů narodil ve Švýcarsku nebo získal švýcarské občanství, splňuje v současnosti kolem 25 000 osob. Většinou jde o potomky přistěhovalců původem z Itálie (bezmála 60 procent), ale i Turecka a balkánských zemí.

Poslanec za populistickou a nacionalistickou Švýcarskou lidovou stranu (SVP/UDC) a spolupředseda výboru proti zjednodušené naturalizaci Jean-Luc Addor v televizi RTS přiznal porážku.

"Byli jsme sami proti všem. Mám opravdu strach, že nás problematika islámu do několika let dostane," řekl člen strany, která před referendem Švýcary varovala před "cizineckým přelidněním a masivním nárůstem zejména počtu muslimů".

Švýcaři v dnešním referendu kromě toho odmítli daňovou reformu týkající se holdingových firem. Obyvatelé kantonu Graubünden pak už podruhé odmítli návrh kantonální vlády, aby se Švýcarsko ucházelo o pořadatelství zimních olympijských her v roce 2026, které by se konaly v jejich oblasti.