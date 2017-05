Tillerson: Trump podporuje alianční princip "jeden za všechny" | E15.cz

Podle agentury Reuters to řekl novinářům americký ministr zahraničí Rex Tillerson na palubě Air Force One při přeletu Trumpovy delegace z Říma do Bruselu, kde se šéf Bílého domu ve čtvrtek zúčastní i summitu NATO. Trump chce v Bruselu také zopakovat svou výzvu aliančním spojencům, aby se větší měrou podíleli na nákladech společné obrany.

Podle Tillersona se Trump rovněž domnívá, že je důležité, aby se NATO připojilo ke koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu (IS) v Sýrii a Iráku, uvedl Reuters.

"Myslím, že (účastníci summitu) podpoří zapojení NATO a jeho formální členství (v koalici proti IS)," citovala šéfa americké diplomacie agentura Reuters. Bez dalších podrobností Tillerson podotkl, že několik států si toto zapojení ještě rozmýšlí.

Doposud jsou do koalice proti IS zapojeny jednotlivé alianční státy, ale nikoli NATO jako celek. Od čtvrtečního summitu se očekává, že formální zapojení aliance bude oficiálně oznámeno. Už před vrcholnou schůzkou se na něm podle diplomatických zdrojů shodlo všech 28 stálých zástupců v Severoatlantické radě, což je nejvyšší rozhodovací orgán NATO.

Podle agentury Reuters budou s americkým plánem na větší zapojení NATO do boje proti islamistům souhlasit i Francie či Německo, avšak budou trvat na tom, aby šlo o pouze symbolické gesto vůči Spojeným státům. Podle agentury DPA má být zatím vyloučena přímá účast NATO v bojových akcích.

Rozšířeno však má být zapojení radarových letounů AWACS, které mají být napříště využívány nejen k pozorování vzdušného prostoru, ale mají sloužit také jako jakési létající velící centrály pro koordinaci leteckého provozu nad Sýrií a Irákem.

Kromě toho se počítá s tím, že bude jmenován protiteroristický koordinátor NATO a má být posílen výcvik bezpečnostních sil v Iráku.

Trumpovým hlavním vzkazem na summitu však bude výzva ke "sdílení břemene", zdůraznil Tillerson.

Trump dlouhodobě kritizuje fakt, že většina aliančních států, včetně České republiky, ročně odvádí na obranu méně než dohodnutá dvě procenta HDP.

V této souvislosti také dříve naznačoval, že se USA obrátí zády k těm evropským spojencům, kteří na vlastní obranu dávají jen málo prostředků. Trump dokonce označil alianci za zastaralou, později ale svůj názor změnil. V dubnu při setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem ve Washingtonu už tvrdil, že NATO zastaralé "vůbec není".

Ve Vatikánu americkou hlavu státu přijal papež František. Podle Bílého domu se shodli, že USA a Vatikán sdílejí mnoho základních hodnot a chtějí spolupracovat při celosvětovém prosazování lidských práv, v boji proti lidskému utrpení a v ochraně náboženské svobody. Donald Trump rovněž zdůraznil, že Spojené státy, Vatikán a mezinárodní společenství mohou spolupracovat v boji proti terorismu.