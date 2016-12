Tisíce lidí protestují v Polsku proti vládě. Opozice se pokouší o puč, prohlásil ministr

Mluvčí policie polským médiím sdělil, že demonstrace jsou zatím pokojné a že policie nezaznamenala žádné incidenty.

Protest před budovu Sejmu (dolní parlamentní komory) byl původně svolán kvůli návrhu PiS omezit novinářům vstup do parlamentní budovy. Zablokovat východy z budovy parlamentu se ale protestující rozhodli poté, co vládní poslanci podle nich v rozporu se zákonem schválili státní rozpočet na příští rok. V noci dav před parlamentem skandoval hesla: "Ústava", "Svobodná média" nebo "Nevyjdete do Vánoc". K protestu se připojili poslanci opoziční Občanské platformy (PO), kteří v budově strávili noc a zůstávají v ní dosud.

Szydlové i Kaczyńskému se podařilo budovu opustit za pomoci policie kolem třetí hodiny ráno. Policie demonstranty vyzvala, aby se rozešli, a pohrozila použitím násilí. K ránu před parlamentem zůstaly jen malé skupinky mladých lidí.

Kolem poledne se protesty krátce přesunuly před prezidentský palác. Demonstranti žádali, aby prezident Adrzej Duda zasáhl proti podle nich nedemokratickým krokům PiS. Podle polské televizní stanice TVN 24 policie vyslala kvůli zajištění bezpečnosti před sídlo hlavy státu posily v počtu 500 mužů. List Gazeta Wyborcza uvedl, že podle neoficiálních zdrojů policisté dostali za úkol střežit kanceláře PiS.

Dav skandoval hesla jako: "Vláda je nepřítelem demokracie!", "Svoboda, rovnost, demokracie" nebo "Přestaň mlčet, prezidente! Hanba v polském parlamentu!". Poté se demonstranti odebrali opět před budovu Sejmu.

Mezi demonstranty jsou stoupenci různých opozičních uskupení včetně parlamentních stran Občanská platforma (PO), Moderní nebo neparlamentního hnutí Výbor pro obranu demokracie (KOD).

Premiérka Szydlová, která podle polského tisku ve 20:00 vystoupí ve zvláštním televizním projevu, v reakci na dnešní protesty uvedla, že někteří politici zapomínají na to, že nesou odpovědnost za polské občany a snaží se pouze vyvolávat hádky. "Podstatou politiky je služba. Někteří politici zapomínají na to, že musejí respektovat ostatní, musejí být zodpovědní vůči Polsku a za polské občany," citoval Szydlovou list Gazeta Wyborzca. "Zaměřují se na neustálé podněcování hádek a ne na to, co je jejich úkolem: služba jinému," dodala premiérka a místopředsedkyně strany PiS.

Poslanecký klub největší opoziční strany nesouhlasí s tím, že o rozpočtu se hlasovalo mimo jednací sál. O přesunu do jiné místnosti rozhodl v pátek maršálek Sejmu Marek Kuchciński, protože asi tři desítky poslanců opozice v pátek blokovaly zasedací místnost. Představitelé Občanské platformy a Moderních již požádali o svolání nové schůze parlamentu na 20. prosince a chtějí nové hlasování o rozpočtu.