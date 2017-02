Tradiční strany ve Francii selhaly, vítězem může být Macron

Novou předvolební hvězdou je Emmanuel Macron, který jde do voleb jako kandidát loni založeného hnutí En Marché. Díky Fillonovým skandálům se v průzkumech posunul na druhé místo zaručující postup do rozhodujícího duelu bývalý socialista Emmanuel Mac ron (39). V něm by měl někdejší ministr hospodářství pohodlně porazit šéfku Národní fronty Marine Le Penovou. Komentátoři ale podotýkají, že do 23. dubna je ještě daleko. Centrista sází na to, že by mohl posbírat hlasy voličů nespokojených s dosavadní socialistickou vládou i lidí znechucených skandály republikánů. Zdůrazňuje, že kategorie levice a pravice jsou přežité, a snaží se vystupovat jako nositel změny. Je však otázka, jestli jeho příznivci skutečně v rozhodujícím okamžiku odhlédnou od tradičního, ve Francii poměrně zakořeněného dělení. Jen polovina z nich si je totiž svou volbou dopředu jistá. Jérôme Fourquet z prů- zkumné agentury Ifop poznamenal, že se Macronovi podařilo to, co nikomu jinému před ním − stal se důvěryhodným prezidentským kandidátem mimo okruh tradičních stran. Podle něj ale bude velice záležet na tom, jak obstojí s napjatě očekávanou prezentací programu, kterou chystá na konec února. „Dokáže za sebou dobře sjednocovat velmi rozdílné segmenty voličů, dosud tak ale činil obecnými nápady a abstraktními projevy. Nyní teprve uvidíme, jestli dokáže předkládat konkrétní návrhy bez toho, aby zklamal buď své pravé, nebo levé křídlo,“ řekl Fourquet serveru Politico. Odborníci připomínají, že pro něj může být problé- mem slabé politické zázemí. I kdyby se mu podařilo se do Elysejského paláce dostat, bude mít obtížný úkol uspět se svým hnutím v červnových volbách. Jinak by byla jeho moc značně omezená. /kaf/