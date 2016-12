Trest za úplatky? Vyhození z letícího vrtulníku. Už jsem to jednou udělal, šokoval filipínský prezident

Filipínský prezident Rodrigo Duterte pohrozil vládním zaměstnancům, že nechají-li se uplácet, potrestá je vyhozením z letícího vrtulníku. Už to prý jednou udělal a je připraven to udělat zase. Duterte svými výroky o vlastní brutalitě šokuje místní i zahraniční politiky.

"Když budete úplatní, vylákám vás do vrtulníku do Manily a vyhodím vás ven. Už jsem to udělal, tak proč bych to nemohl udělat zas?" řekl prezident při projevu na setkání s oběťmi tajfunu. Potrestal prý tímto způsobem jednoho Číňana, podezřelého ze znásilnění a vraždy.

Duterte se tak podle agentury Reuters znovu přihlásil k vlastní brutalitě. Před několika týdny přiznal, že v době, kdy působil jako starosta města Davao, lidi zabíjel, často z jedoucího motocyklu. Oběti podle něj byly osoby podezřelé z drogových zločinů. Starostou byl 22 let a svými činy prý chtěl povzbudit k podobnému jednání policii.

Někteří senátoři upozornili, že by Duterte mohl kvůli těmto doznáním čelit odvolání z úřadu.

Prezident ale nedávno znovu šokoval, když řekl, že šestice, která byla na manilském předměstí minulý týden zatčena při zabavení půl tuny drog, měla štěstí, že zrovna nebyl ve městě. "Měli štěstí, že jsem nebyl v Manile. Kdybych věděl, že je v domě tolik shabu, určitě bych vás zabil. Nedělejme velký povyk, osobně bych vás zastřelil, kdyby to neudělal někdo jiný," prohlásil Duterte s použitím lokálního názvu pro metamfetamin.

K výroku o potrestání Číňana vyhozením z vrtulníku Duterteho mluvčí Ernesto Abella řekl, že není jisté, zda se to opravdu stalo. "Řekněme, že se to říká," prohlásil mluvčí.

Zástupce OSN zabývající se ochranou lidských práv vyzval, aby Filipíny začaly vyšetřovat případy, kdy Duterte zabíjel lidi. Prezident žadatele označil za "idiota a pitomce", který by se měl vrátit do školy.