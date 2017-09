Trump chce první část peněz na škody po hurikánu, Kongres požádal téměř o osm miliard dolarů | E15.cz

V dopise určeném mluvčímu Sněmovny reprezentantů Paulu Ryanovi rovněž varoval, že pokud se nepodaří zvýšit dluhový strop, což by se mělo uskutečnit do konce září, může to zabránit dalšímu uvolnění prostředků na pomoc při katastrofách.

Mulvaney dodal, že požadované peníze jsou pouze jakousi "zálohou" na pomoc postiženým státům při obnově po řádění bouře. Bílý dům počítá s dalšími žádostmi o pomoc při financování obnovy po Harveym. Žádosti mají přicházet ve fázích, jak budou známé skutečné škody. Guvernér Texasu Greg Abbott uvedl, že jeho stát možná bude potřebovat více než 125 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.