Trump chce revidovat roli Spojených států v OSN a dalších organizacích

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje příkaz, který otevírá cestu k drastickému omezení role Spojených států v OSN a dalších mezinárodních organizacích. Informoval o tom dnes list The New York Times s odkazem na dokumenty, které má k dispozici.

Podle připravovaného exekutivního příkazu má být zrušeno financování jakéhokoli úřadu OSN nebo jiné mezinárodní organizace, která naplňuje určité předpoklady. Mezi nimi je například plné členství Palestiny, podpora programů, které financují interrupce, nebo obcházení sankčního režimu vůči Íránu či KLDR.

Podle návrhu se má zastavit financování jakékoli organizace, která je "pod kontrolou nebo pod podstatným vlivem jakéhokoli státu, který sponzoruje terorismus", která potlačuje práva menšin nebo systematicky porušuje jiná lidská práva.

Zbylá finanční podpora mezinárodních organizací se má celkově snížit o nejméně 40 procent.

Vláda podle příkazu vytvoří výbor, který doporučí, kde se škrty uplatní. Výbor se má zvlášť zaměřit na financování mírových misí, na Mezinárodní soudní dvůr nebo na rozvojovou pomoc zemím, které "se protiví důležitým politickým krokům USA".

Pokud Trump příkazy podepíše a začne realizovat, podkopají škrty výrazně práci některých agentur OSN, které závisí na miliardových amerických příspěvcích, napsal americký list.

Další připravovaný exekutivní příkaz ukládá revizi všech nynějších a připravovaných dohod, které zahrnují více než jeden stát. Vláda má dostat doporučení, z kterých smluv by se Spojené státy měly vyvázat. Pokyn se podle The New York Times netýká dohod, které mají bezprostřední vztah k národní bezpečnosti USA, k vydávání osob nebo k mezinárodnímu obchodu.

Exekutivní příkazy mají jen několik málo stránek, upozorňuje newyorský deník. Některá jejich ustanovení jsou prý nejasná.