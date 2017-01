Trump jednal s Mayovou. Brexit je úžasná věc, tvrdí

Americký prezident Donald Trump při dnešním setkání s britskou premiérkou potvrdil, že stoprocentně stojí za Severoatlantickou aliancí a že NATO je základem společné obrany. Novinářům to řekla Theresa Mayová, která jako vůbec první státník od Trumpova nástupu do funkce jednala v Bílém domě s jeho novým šéfem.

Řeč byla rovněž o protiruských sankcích, proti jejichž rušení se Mayová vyslovila; Trump uvedl, že tento krok, tedy jejich zrušení, zatím není na programu. Oba státníci zdůraznili, že jejich cílem je posílení vzájemných obchodních vazeb a udržení "zvláštního vztahu" mezi Spojenými státy a Británií.

Podle Mayové se oba lídři shodli, že NATO je a musí být základem společné obrany nejen proti možnému vojenskému ohrožení, ale i v boji proti terorismu či kybernetickým útokům. Trump, který v minulosti opakovaně označil alianci za zastaralou, se dnes před novináři k tématu NATO nevyjádřil.

Britská premiérka během tiskové konference otevřela i další téma, na něž nemá s Trumpem zcela shodný názor: postoj k Rusku. Nový šéf Bílého domu opakovaně prohlašuje, že hodlá zlepšit vztahy s Kremlem a podle svých poradců zvažuje zrušení protiruských sankcí přijatých po anexi Krymu a hackerských útocích spojených s předvolební kampaní.

Mayová dnes prohlásila, že protiruské sankce by měly zůstat v platnosti do chvíle, než se na Ukrajině podaří uvést do praxe minské dohody. Podle Trumpa, který bude v sobotu telefonicky jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zatím není rušení protiruských postihů na programu. Trump dodal, že by chtěl mít s Putinem "fantastické vztahy", ale že realita možná bude jiná.

Zatímco novináře na tiskové konferenci zajímala především zmíněná bezpečnostní témata, oba státníci dali najevo, že prioritou schůzky bylo jednání o vzájemné obchodní dohodě. Ta by Británii umožnila úspěšně nasměrovat svou ekonomiku na cestu do světa po brexitu, tedy po odchodu z EU, zatímco pro Trumpa by byla příkladem toho, že USA mohou fungovat mimo velká obchodní partnerství typu transpacifické dohody či smlouvy s EU.

"Amerika a Británie společně tvoří maják prosperity a vlády práva," prohlásil Trump s tím, že obě země chtějí posílit své obchodní vztahy.

Podle amerického prezidenta, který dlouhodobě podporuje odchod Británie z unie, bude brexit "úžasný" a "svobodná a nezávislá" Británie se bude těšit z historicky nejpevnějšího vztahu se Spojenými státy.

Podobně optimisticky o vzájemné budoucnosti hovořila Mayová, která před novináři oznámila, že královna Alžběta II. pozvala Trumpa na oficiální státní návštěvu své země.