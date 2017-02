Trump má uvést nový protiimigrační výnos

Americký prezident Donald Trump svůj boj o omezení imigrace do USA rozhodně nevzdává. Už vzkázal, že místo tahanic se soudy, které pozastavily platnost dekretu, jímž na konci ledna zakázal vstup do země občanům sedmi muslimských zemí, raději vydá nový exekutivní výnos. Jeho detaily by měly být známé už během nejbližších dnů.

Rozhodnutí odvolacího soudu v San Francisku, které koncem minulého týdne potvrdilo dřívější rozsudek federálního soudu o pozastavení Trumpova kontroverzního imigračního dekretu, se v administrativě amerického prezidenta setkalo s velkou nelibostí. Trumpův politický poradce Stephen Miller v neděli obvinil soudy z „přílišné uzurpace moci“ na úkor vlády a zdůraznil, že Bílý dům zvažuje několik možností, jak zareagovat na nastalou situaci. „Svět brzy uvidí, že prezidentovy exekutivní pravomoci se nezpochybňují,“ zní z Trumpovy administrativy.

Jeden z následných kroků Bílého domu naznačil v pátek na svém Twitteru sám prezident. „Uvidíme se u soudu,“ vzkázal sanfranciskému odvolacímu soudu. K tomu může do 14 dnů poslat žádost o přezkoumání verdiktu, přičemž může požádat o rozšíření rozhodovacího tělesa o další soudce, což by mu mohlo dát větší naději na zvrácení rozhodnutí. Nebo může případ hnát k nejvyšší instanci, kterou v americkém systému představuje Nejvyšší soud. Kdyby navíc Trump označil spor za případ nejvyšší nouze, rozsudek by musel být vynesen v řádu dnů.

Právní experti ale americkému prezidentovi dávají jen malé šance na úspěch. Vynesení dalšího rozsudku navíc potrvá nějaký čas, po který nemusí být netrpělivý Trump ochoten čekat. Ostatně sám to připustil v rozhovoru s novináři během víkedového letu na Floridu. Stále pravděpodobnější se tak zdá, že chystá vydání dalšího dekretu o omezení migrace, který se zřejmě nebude od původní verze příliš lišit.

O přesném obsahu nového dekretu by přitom mělo být jasno už dnes. „Z bezpečnostních důvodů musíme spěchat, takže by to tak mohlo být,“ potvrdil Trump s tím, že nový dekret by mohl vydat nejpozději v úterý. Pokud by však v zásadě kopíroval předešlý výnos, dá se očekávat, že i on bude brzy také soudně napaden.