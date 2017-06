Trump mě žádal, abych ukončil vyšetřování jeho poradce Flynna, tvrdí bývalý šéf FBI | E15.cz

Prezident Spojených států Donald Trump žádal po někdejším řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesi Comeymu věrnost a také to, aby ukončil vyšetřování nyní již bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna. Vyplývá to z Comeyho prohlášení, které s předstihem zveřejnil senátní výbor pro dohled nad tajnými službami. Comey bude ve čtvrtek před tímto výborem, který vyšetřuje možné zásahy Ruska do loňských amerických voleb, vypovídat.