Trump nedal na své poradce. Návrh Číny na snížení výrobních kapacit oceli odmítl | E15.cz

Dohodu, v níž se Čína zavazovala snížit výrobní kapacitu oceli do roku 2022 o 150 milionů tun, přitom podle zdrojů FT schválil americký ministr obchodu Wilbur Ross. Mluvčí Bílého domu Natalie Stromová odmítla na dotaz agentury Reuters komentovat "údajné interní diskuse" mezi prezidentem a členy jeho kabinetu.

Představitelé amerického ocelářského průmyslu Trumpa minulý týden vyzvali, aby okamžitě zavedl dovozní omezení. V dopise, do kterého nahlédla agentura Reuters, tvrdí, že nečinností vlády strádají. Celkový dovoz oceli do USA se v červenci meziročně zvýšil o 22 procent, uvedl ve své zprávě americký institut železa a oceli.

Tlak na obchod mezi Spojenými státy a Čínou zřejmě v budoucnu zesílí a Peking by se na to měl připravit, napsaly dnes čínské noviny Global Times. "Čína by se neměla příliš soustředit na činy Trumpových úředníků," uvedl list ve svém internetovém vydání. "Místo toho by měla začít pracovat na odvetných opatřeních proti Spojeným státům," dodal.

Obchodní napětí mezi USA a Čínou v ocelářském sektoru a postupné zavádění cel na čínskou ocel začalo již před zvolením Donalda Trumpa. Firmy z USA i z Evropy dlouhodobě tvrdí, že Čína deformuje světové ceny, protože kvůli zpomalování poptávky na domácím trhu se snaží prodat svou nadprodukci v zahraničí za dumpingové ceny. Čína tato obvinění odmítá a tvrdí, že čínské ocelárny jsou efektivnější a mají mnohem nižší náklady než jejich zahraniční konkurenti.