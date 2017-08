Trump neustává v kritice Kongresu, vadí mu zhoršování vztahů s Ruskem | E15.cz

"Naše vztahy s Ruskem jsou na rekordně nízké a velmi nebezpečné úrovni. Můžete poděkovat Kongresu, těm samým lidem, kteří nám nemohou poskytnout ani zdravotní péči," napsal prezident. Kritiku Senátu a Sněmovny reprezentantů za sankce proti Rusku tak spojil s odkazem na trojí nezdar hlasování o slibované náhradě systému zdravotního pojištění bývalého prezidenta Baracka Obamy.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!