Trump po ostré kritice stahuje plán na vznik společného kybernetického útvaru s Moskvou | E15.cz

„Není to nejhloupější nápad, jaký jsem kdy slyšel, ale je pěkně blízko,“ reagoval na Trumpův návrh pro NBC například republikánský senátor Lindsey Graham. A podobná slova volili také ostatní politici, kteří nechápali, proč by měly USA spolupracovat s Ruskem poté, co jsou americké tajné služby přesvědčeny o zásahu Moskvy do průběhu voleb.

Donald Trump bere na Twitteru zpět svá slova o vytvoření společného útvariu:

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!