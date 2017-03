Trump podpořil NATO, jednotlivé státy by ale měly odvádět více

Dnes to na tiskové konferenci po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou prohlásil prezident Spojených států Donald Trump.

Řada členských zemí NATO dluží za poslední léta hodně peněz, poznamenal šéf Bílého domu. Je to podle něj nefér vůči Spojeným státům, které tak na svých bedrech nesou velkou část zodpovědnosti za společnou obranu.

Trump v prezidentské kampani důležitost NATO zpochybnil. Prezident rovněž opakovaně kritizuje, že ne všechny členské státy přispívají dostatečně na obranu. Podle dohody by alianční státy měly do roku 2024 odvádět na obranu dvě procenta HDP. Nyní to většina zemí včetně Německa či Česka nesplňuje.

"Jsem ráda za potvrzení role NATO," řekla na společné tiskové konferenci Merkelová, podle níž to má pro Německo velký význam. I spolková republika, která nyní na obranu dává asi 1,2 procenta HDP, bude podle ní své výdaje zvyšovat.

Zároveň německá kancléřka uvedla, že bezpečnost a obrana má celou řadu aspektů. Patří k nim i rozvojová pomoc nebo podpora misím směrujícím ke stabilizaci zemí v Africe.

