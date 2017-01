Trump pozastavil příjímání uprchlíků. Přečtěte si podrobnosti o exekutivním příkazu

- Trump nařídil až do odvolání zastavit vydávání víz syrským občanům. Zákaz zůstane v platnosti, dokud nebudou přijata taková opatření, která zamezí, aby případní teroristé nemohli zneužívat slabiny systému. - Trump pozastavil na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Během této doby má být posouzen systém prověřování uprchlíku před tím, než je jim dovoleno přesídlit do USA. Úřady mají hledat další způsoby prověřování uprchlíků, aby se zabránilo přijetí osob, které představují bezpečnostní hrozbu. - Trumpův příkaz také na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Opatření se týká Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu. - Trump také snížil maximální počet uprchlíků, které mohou Spojené státy v tomto rozpočtovém roce přijmout, na 50 000. Trumpův předchůdce Barack Obama tuto hranici stanovil na 110 000. V minulém rozpočtovém roce přijaly Spojené státy zhruba 85.000 uprchlíků, z toho asi 12 500 ze Sýrie. - Opatření také požaduje, aby úřady sestavily seznam zemí, které neposkytují potřebné informace k prověřování uprchlíků. Vláda USA dá těmto zemím 60 dní na to, aby začaly poskytovat potřebné informace. Pokud tak neučiní, budou mít občané těchto zemí zakázáno cestovat do USA. - Příkaz o pozastavení přijímání uprchlíků obsahuje výjimku pro lidi nábožensky pronásledované ze zemí, kde je jejich náboženství menšinové. Trump již dříve uvedl, že tímto krokem chce pomoci křesťanům v Sýrii.