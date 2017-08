Trump propustil svého stratéga, který mu pomohl vyhrát volby | E15.cz

Bannon byl hlavním stratégem Trumpa sedm měsíců Hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon, který se domluvil s personálním šéfem Johnem Kellym na opuštění funkce, je mnohými považován za problematického politika s rasistickými a antisemitskými názory. Za jeho jmenování hlavním stratégem byl americký prezident Donald Trump silně kritizován. - Bannon je spoluzakladatelem zpravodajského webu Breitbart.com, který byl pod jeho vedením znám výrazně protipřistěhovaleckou a nacionalistickou rétorikou. - Jeho jmenování strategickým poradcem nově zvoleného prezidenta Trumpa vloni v listopadu ohromilo vedení Demokratické strany. Skupina demokratických poslanců tehdy vyzvala Trumpa dopisem, aby Bannona odvolal. Dopis podepsalo 169 ze 188 demokratických poslanců, kteří se odvolávali na články publikované na Bannonově serveru, které "útočí na Židy, muslimy a další skupiny obyvatel." Trump v reakci Bannona obhajoval a jeho web označil za pouhou publikační platformu. - Bannon nastoupil do funkce spolu s Trumpem 20. ledna a již na konci ledna stál podle médií za kontroverzním dekretem prezidenta, který zakazuje vstup do země občanům sedmi muslimských zemí. - Na začátku dubna Trump Bannona odvolal z funkce stálého člena Národní bezpečnostní rady (NSC), která je klíčovým poradním orgánem prezidenta v otázkách boje proti terorismu či vojenských misí. - Tlak na jeho odvolání z pozice hlavního stratéga zesílil v posledních dnech. Přispěla k tomu zejména Trumpova zprvu zdrženlivá reakce na násilnosti ve Virginii vyprovokované bělošskými rasisty, již někteří dávají do souvislosti s Bannonovými radikálními postoji. Včera Bannon učinil pro mnohé nečekaný výrok a odsoudil bělošské nacionalisty, pravicové radikály nazval "klauny". - Steve Bannon se narodil 27. listopadu 1953 v Norfolku v americkém státě Virginia. - Vystudoval Georgetownskou univerzitu a v roce 1983 získal titul MBA na Harvardu. - V 80. letech pracoval pro investiční banku Goldman Sachs, kde měl na starosti projekty ze světa médií a zábavy. Poté založil vlastní firmu, která nabízela finanční služby a poradenství v Hollywoodu. Produkoval také několik snímků, v roce 2004 natočil dokument Tváří v tvář zlu o bývalém americkém prezidentovi Ronaldu Reaganovi a jeho politice vůči Sovětskému svazu. - V srpnu 2016 se stal šéfem Trumpova volebního týmu. Krátce poté list New York Post informoval, že Bannon byl před 20 lety obviněn z domácího násilí vůči své tehdejší manželce. - Patří k rázným kritikům establishmentu, kritiky je označován za krajního nacionalistu. Během kampaně se podílel na jejím přiostřování v době prezidentských debat, když sehnal Trumpovi trojici žen, které tvrdily, že se staly oběťmi sexuálního obtěžování bývalého prezidenta a manžela Trumpovy soupeřky Hillary Clintonové Billa Clintona. Ostře kritizoval také prezidenta Baracka Obamu. - Je podruhé ženatý.