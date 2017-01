Trump: Putin se neměl pouštět do hackerských útoků. Amerika bude mít za mé éry největší respekt

Zprávy o kompromitujících materiálech údajně shromažďovaných v Rusku jsou možná dílem špionážních služeb. Prohlásil to budoucí prezident USA Donald Trump na první tiskové konferenci po loňských listopadových volbách. Poprvé také řekl, že se ruský prezident Vladimir Putin neměl pouštět do hackerských útoků.

Trump reagoval na zprávy amerických médií, podle nichž na něj ruská rozvědka shromáždila kompromitující materiál osobní i finanční povahy. Podle nepotvrzených informací tajných služeb USA, na které se média odvolávají, chtěla Moskva Trumpa v budoucnu vydírat. Kreml toto obvinění rozhořčeně popřel.

Trump znovu prohlásil, že publikované informace jsou smyšlené a dala je dohromady skupina jeho "nemocných odpůrců". Nic takového se podle něj nemělo dostat do novin. "Je to absolutně odporné," konstatoval.

Prohlásil také, že Rusko bude podle něj nyní Spojené státy respektovat víc, než za vlády kteréhokoli jiného amerického prezidenta

Budoucí prezident připustil, že Rusko stálo za hackerskými útoky na USA během voleb, kterých se ale podle něj dopouštějí i jiné země, například Čína. Demokraté na rozdíl od republikánů podle něj nedostatečně chránili své servery před kybernetickými útoky a sami si o útok říkali.

Přízeň ruského prezidenta Putina budoucí prezident USA nepovažuje za chybu, ale spíš za bonus. Trump to prohlásil na tiskové konferenci v New Yorku. Doufá také, že se s šéfem Kremlu dohodne, zatím to ale neví.

Trump už během volební kampaně neskrýval zájem na zlepšení vztahů s Moskvou, které se na sklonku éry jeho předchůdce Baracka Obamy ocitly na mrazivé úrovni. Prezidentovy proruské sympatie, stejně jako kritické poznámky na adresu NATO, vyvolaly údiv a obavy v metropolích spojenců a optimistická očekávání v Moskvě.

Před tiskovou konferencí postup amerických médií tvrdě odsoudil Trumpův mluvčí Sean Spicer. Označil je za "ostudné a odporné" a za smutný příklad získávání mediálních bodů.

Prezident se minulý týden seznámil s informací hlavních amerických špionážních agentur o ruském chování a jeho kybernetických útocích. Zda a jak na tyto informace hodlá reagovat, ale zatím veřejnosti nesdělil.

Budoucí americký prezident už převedl nebo před inaugurací převede svůj majetek do fondu. Trump to na tiskové konferenci v New Yorku sdělil novinářům prostřednictvím své advokátky. Firmy budou řídit jeho synové a manažeři, žádné nové obchody firem s cizinou uzavřeny nebudou. Dcera Ivanka se ve Washingtonu bude starat o rodinu.

Předání majetku do fondu je podle Trumpovy advokátky Sheri Dillonové lepší řešení, než prodej. Prezident se prý nehodlá zbavit jmění, který pracně vybudoval. Trump chce dát jasně najevo, že prezidentského úřadu nehodlá zneužít k osobnímu obohacení.

Úřadu hlavy státu se Trump ujme příští týden.