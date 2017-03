Trump: Řada zemí se k nám při obchodování nechovala férově

Řekl to dnes ve Washingtonu na společné tiskové konferenci po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Poznamenal také, že je pro volný obchod, ten ale zároveň musí být férový.

"Všechno, co chci, je férovost," uvedl Trump, podle něhož se vyjednavačům řady zemí, včetně Německa, dařilo se Spojenými státy vyjednávat jednostranně výhodné dohody. "Když se podíváte prakticky na jakoukoli zemi, s níž obchodujeme, tak ten vztah není zrovna takový, aby se dal nazvat dobrým pro naše zaměstnance," míní.

Trump, který na dnešní tiskové konferenci při jedné z odpovědí obvinil německou novinářku z šíření falešných zpráv, si už před vstupem do úřadu dal za cíl narovnat výrazně zápornou obchodní bilanci Spojených států se zeměmi jako je Čína, Mexiko či právě Německo. Nevylučuje přitom použití cel a dalších prostředků, aby toho dosáhl, což ostatní země zneklidňuje.

Dnes americký prezident svůj postoj zopakoval. Není podle něj možné, aby měly Spojené státy nevýhodné obchodní dohody. Konkrétně se zmínil o Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), která je podle něj pro USA hrozná.

"Prezident mi představil svoji filozofii, co musí obchodní dohody přinést i pro americkou stranu," řekla po jednání Merkelová. Oba státníci podle ní zastávali zájmy svých zemí. Zároveň si pochvalovala atmosféru jednání, v níž se podle ní oba snažili hledat kompromisy dobré pro Německo i pro USA. V jednáních budou v dalších týdnech a měsících pokračovat experti obou zemí.

Do jakýchkoli dohod, které by měly být prospěšné pro obě strany, by podle kancléřky ale musela být zapojená také Evropská unie. Čistě bilaterální obchodní dohodu s USA Merkelová nechce, na rozdíl od Trumpa, který takový model upřednostňuje. Kancléřka by byla ráda, kdyby se znovu podařilo otevřít rozhovory o volném obchodu mezi EU a USA.