Trump: Ruští hackeři? Jen hon na čarodějnice. Problém jsou Číňani

"Čína se poměrně nedávno pirátsky zmocnila 20 milionů jmen státních úředníků. Proč o tom nikdo nemluví? Je to politický hon na čarodějnice," řekl Trump listu The New York Times. Připomněl, že hackeři pronikli i do Kongresu a Bílého domu, Spojené státy se podle něj staly hackerskou metropolí světa, ale tento stav si nepřeje.

V daném případě jde ale podle něj o reakci demokratů na porážku ve volbách: "Ve volbách tvrdě prohráli. Vyhrál jsem ve více obvodech než Ronald Reagan. Pociťují to jako ostudu. Do jisté míry je to hon na čarodějnice. Zaměřují se na toto téma," prohlásil nástupce Baracka Obamy, který se má za dva týdny ujmout nejvyššího úřadu.

Trump se takto vyslovil ještě před schůzkou s představiteli tajných služeb USA, kteří jej mají informovat o skandálu kolem údajného zasahování ruských hackerů do nedávných amerických prezidentských voleb.

Moskva popírá obvinění, že by se za pomoci počítačových pirátů a krádeží elektronických dokumentů pokoušela ovlivnit loňské americké prezidentské volby ve prospěch soupeře demokratické kandidátky Hillary Clintonové. Vítěz voleb Donald Trump tato obvinění již dlouhodobě zpochybňuje.

Trump rovněž uvedl, že míní požádat výbory Kongresu, aby vyšetřily, jak je možné, že televize NBC získala tajné informace ohledně vměšování ruských hackerů do prezidentských voleb ještě dříve než on.

Tajné služby předaly prezidentovi Baracku Obamovi svou zprávu o ruském vměšování ve čtvrtek.