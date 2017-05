Trump se na jednání s Tuskem neshodl na postoji k Rusku | E15.cz

Předseda Evropské rady Donald Tusk a americký prezident Donald Trump dnes nenašli stoprocentní shodu v pohledu na Rusko. Novinářům to po jednání řekl Tusk. Pokud jde o konflikt na Ukrajině, "vypadá to" ale podle něj, že obě strany mají pozici stejnou. Při asi hodinovém jednání se představitelé obou stran shodli na potřebě boje s terorismem. Otevřené podle Tuska ovšem zůstávají témata jako jsou klimatické změny či vzájemný obchod.

"Nejsem si na sto procent jist, zda bychom mohli dnes říct - tím myslím pan prezident a já - že máme společnou pozici, společný názor na Rusko," prohlásil Tusk do kamer krátce poté, co se spolu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem s Trumpem rozloučili. S americkým prezidentem nejprve jednali jen oni, později byla první schůzka nové americké administrativy se zástupci EU rozšířena o další představitele obou stran, včetně například šéfky unijní diplomacie Federicy Mogheriniové či americké ministry zahraničí a obrany Rexe Tillersona a Jamese Mattise.

Evropská unie a Spojené státy v minulosti svůj postup vůči Rusku koordinovaly, například v otázce sankcí.

Vztahy západních zemí a Moskvy se v posledních letech výrazně zhoršily především kvůli ruskému postupu v ukrajinské krizi a anexi poloostrova Krym. EU by měla příští měsíc rozhodnout o dalším prodloužení svých protiruských sankcí.

Trump byl vůči Moskvě ve svých vyjádřeních vstřícnější. Lidé z jeho okolí nyní kvůli svým kontaktům se zástupci Ruské federace čelí v USA vyšetřování.

Podle dobře informovaného unijního představitele se dnešní schůzka odehrávala v "přátelské a konstruktivní atmosféře". Trvala celkem hodinu a 15 minut, z toho 45 minut diskutovali Trump, Tusk a Juncker jen ve třech a půl hodiny se jednalo v širším formátu. Mezi tématy užšího jednání byl podle tohoto činitele EU zmíněn kromě Ruska a Ukrajiny také brexit. Trump prý dal při této příležitosti najevo obavy, že kvůli brexitu ubude v USA pracovních míst.

"Souhlasili, že mají společný zájem spolupracovat s třetími zeměmi na řešení nekalých obchodních praktik," uvedl informovaný činitel. Podporu získal plán vzniku společné pracovní skupiny, která by řešila složité otázky vzájemného i světového obchodu.

Při dnešním jednání s Trumpem zdůrazňoval šéf unijních summitů Tusk především společné hodnoty. "Co dává naší spolupráci a přátelství ten nejhlubší smysl jsou základní západní hodnoty jako svoboda, lidská práva, úcta k lidské důstojnosti," řekl novinářům šéf Evropské rady. "Hodnoty a principy na prvním místě, to je to, co bychom my - Evropa i Amerika - měli říkat," dodal.